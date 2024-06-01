Independent: «нет плана Б» — премьер Эстонии призвала страны НАТО выделить Украине 1% от своего ВВП

01:07
Анчелотти признался, что победа в ЛЧ далась сложнее, чем думал «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов УЕФА над дортмундской «Боруссией».
00:56
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.
00:50
Беллингем не сдержал слёз после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
00:41
Артистку Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
00:41
Кроос провёл свой последний клубный матч в карьере
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос провёл свой последний матч на клубном уровне в карьере.
00:30
Винисиус — первый бразилец, забивший больше одного гола в финалах ЛЧ
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал автором гола в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».
00:29
Хуситы заявили, что атаковали авианосец и эсминец США в Красном море
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и несколько кораблей, сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сари.
00:18
«Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой»
Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
00:16
Комплексы «Искандер» нанесли удар по базе ССО ВСУ в Славянске
Ракетные комплексы «Искандер» нанесли двойной удар по базе ССО ВС Украины, располагавшейся в Славянске ДНР.
00:06
Орта из «Браги» — лучший ассистент Лиги чемпионов сезона-2023/24
Полузащитник португальской «Браги» Рикарду Орта стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
00:03
Кейн, Мбаппе и Люк де Йонг стали лучшими бомбардирами ЛЧ сезона-2023/24
Сразу три игрока возглавили список бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
00:01
Кроос, Модрич, Начо и Карвахаль стали шестикратными победителями Лиги чемпионов
Четыре игрока мадридского «Реала» отметились уникальным достижением в Лиге чемпионов УЕФА.
00:00
Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
23:57
«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
23:57
Голы Карвахаля и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Боруссией» в финале ЛЧ
Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
23:54
В городе Днепропетровске произошли взрывы
Взрывы прозвучали в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины.
23:49
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области на юге Украины.
23:40
Ройс вышел на свой последний матч за «Боруссию» в финале Лиги чемпионов
Во втором тайме полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вышел на поле в финале Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
23:37
Карвахаль открыл счёт в финальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией»
Защитник «Реала» Дани Карвахаль забил гол в финале Лиги чемпионов с «Боруссией».
23:33
Британские ВМС сообщили о взрыве вдали от судна у берегов Йемена
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о взрыве на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена.
23:22
Надаль — о своём будущем: дайте мне два месяца до Олимпиады
Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своём будущем.
23:19
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
23:09
Бах приехал на финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах присутствует на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» — «Реал».
23:08
В центре Пензы в помещении банка произошёл пожар
Возгорание произошло в помещении банка в центре Пензы.
22:50
«Боруссия» и «Реал» играют вничью после первого тайма в финале ЛЧ
Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» не забили голов в первом тайме финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
22:49
Балицкий: при обстреле Новогоровки со стороны ВСУ погибли женщина и ребёнок
ВСУ обстреляли село Новогоровка в Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.
22:43
Зидан вынес трофей перед финалом Лиги чемпионов
Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вынес трофей на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
22:37
Мирный житель пострадал в посёлке Красный Партизан в ДНР
Мирный житель в посёлке Красный Партизан Донецкой Народной Республики получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.
22:36
Царукян: как человек Нурмагомедов мне нравится больше, чем Махачев
Российский боец UFC Арман Царукян сравнил между собой экс-чемпиона лёгкого веса Хабиба Нурмагомедова и действующего обладателя пояса Ислама Махачева.
22:29
Пять пострадавших при взрыве газа в Грозном доставили в Нижний Новгород
Спецборт МЧС России доставил из Грозного в Нижний Новгород пятерых человек, которые пострадали в результате взрыва газа в жилом доме.
22:23
Болельщик выбежал на поле на первой минуте финала Лиги чемпионов
В финале Лиги чемпионов УЕФА между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» на поле выбежал болельщик и задержал игру.
22:20
Силы ПВО около 20:30 мск сбили БПЛА самолётного типа над Курской областью
Силы ПВО около 20:30 мск уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над территорией Курской области.
22:17
Кроос сравнялся с Мюллером по количеству матчей ЛЧ среди немецких игроков
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос вышел в стартовом составе команды на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».
22:11
ВКС России нанесли удар по двум местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр эз-Зор в Сирии.
22:08
В «Пари НН» заявили, что Илич останется в команде на следующий сезон
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал будущее главного тренера команды Саши Илича.
22:01
Кроос проводит свой последний матч за «Реал»
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в финале Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» проводит свой последний матч за клуб.
21:59
МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 37 га
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла с 15 до 37 га, сообщили в пресс-службе МЧС России.
21:53
Теннисист Медведев заявил, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за «Боруссию»
Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал команду, за которую будет болеть в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
21:50
Игры Будущего 2025 года пройдут в ОАЭ
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров назвал место, где пройдёт следующий инновационный международный турнир.
21:43
ВСУ атаковали автомобиль в селе Белгородской области
Украинские войска с помощью дрона атаковали движущийся автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области, пострадал 19-летний водитель.
21:36
Шлеменко нокаутировал американца Миллендера на турнире в Омске
Российский боец Александр Шлеменко одержал победу над американцем Кёртисом Миллендером в главном бою турнира SFC 10 в Омске.
21:36
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) отложен.
21:27
Вице-спикер ГД: Чилингаров ушёл из жизни после продолжительной тяжёлой болезни
Депутат Госдумы Артур Чилингаров ушёл из жизни после продолжительной тяжёлой болезни, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
21:22
Гоцук заявил, что стыковые матчи РПЛ сложнее, чем финал Лиги чемпионов
Игрок «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал победу в ответном стыковом матче с тульским «Арсеналом», которая позволила команде сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:21
Крачвик: демократы готовы обвинить Трампа в чём угодно
Соруководитель Среднезападного института исследований в области марксизма и политического анализа Ноа Крачвик в интервью RT прокомментировал суд над Дональдом Трампом.
21:12
Прощание с депутатом Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя
Прощание с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя.
21:10
Галлямов назвал версию футбольной команды фигуристов
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов назвал свою версию футбольной команды из фигуристов.
21:02
На перенесённом из-за теракта концерте «Пикника» усилили контроль
При входе на концерт рок-группы «Пикник», который был перенесён с 22 марта после теракта в «Крокус Сити Холле», усилены меры безопасности.
20:57
«Боруссия» объявила стартовый состав на финал Лиги чемпионов, Ройс — в запасе
Дортмундская «Боруссия» объявила стартовый состав команды на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 с мадридским «Реалом».
20:50
Клопп присутствует на финальном матче Лиги чемпионов
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп присутствует на стадионе «Уэмбли», где пройдёт финальный матч Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».