Independent: «нет плана Б» — премьер Эстонии призвала страны НАТО выделить Украине 1% от своего ВВП

Эстония считает, что страны Североатлантического альянса должны выделять на военную помощь Украине 1% своего ВВП, чтобы не допустить победы России, пишет The Independent. Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что у союзников по альянсу «нет плана Б» на случай поражения Киева.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала своих союзников по НАТО выделить 1% от своего ВВП на поддержку военных усилий Украины, сообщает The Independent.

Каллас заявила, что у Североатлантического альянса «нет плана Б» на случай победы России, в связи с чем они должны «сосредоточиться на плане А», который заключается в том, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил в рамках украинского конфликта.

«Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа на Украине — это не только территория. Если Украина вступит в НАТО, даже без части территории, то это победа, потому что она будет находиться под защитой НАТО», — приводит издание слова эстонского премьера.