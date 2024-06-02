ZDF: глава МИД Литвы уверен, что можно отправить солдат НАТО на Украину и не втянуть альянс в конфликт с Россией
Западные союзники по НАТО разрешили Украине атаковать цели в России с помощью поставленного ими оружия, однако министр иностранных дел Литвы не считает, что может привести к конфронтации между НАТО и Россией. В интервью телеканалу ZDF Габриэлиус Ландсбергис заявил, что Запад, напротив, способствует ослаблению напряжённости. «Ничего не делать сейчас — я думаю, это было бы приглашением для России продолжать», — сказал он.
На вопрос о том, какова его «красная линия», когда речь идёт о поддержке Украины, литовский министр ответил, что она «очень проста: чтобы Россия вернулась за границы Украины». Что касается «красных линий» в отношении НАТО, например, размещения войск альянса на территории Украины, Ландсбергис отметил, что в этом опросе Литва на стороне Франции: нельзя отказываться ни от каких вариантов. «Потому что до победы ещё очень далеко», — подчеркнул он.
«Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше — несмотря на то, что на Западе мы произносим много решительных речей», — сказал Ландсбергис. По его словам, если Россия продолжит развивать конфликт, то западные союзники должны подумать о том, как нанести ответный удар. При этом альянс не будет втянут в прямой конфликт с Россией, если солдаты НАТО появятся на Украине, уверен глава МИД Литвы.
32 страны НАТО вряд ли договорятся о совместной операции на Украине. Однако есть определённые страны, которые чувствуют ответственность за будущее Украины, и эти страны думают об определённых вещах — таких, как отправка своих военных на Украину. «Я бы не стал этого исключать», — сказал Ландсбергис. «Если это хорошая идея — поддерживать Украину, пока она не победит, то это лучшая идея, которую я могу вам предложить».
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