Поддерживать Украину, пока она не победит, — лучшая идея, которую может предложить министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис. В интервью ZDF он призвал рассмотреть возможность отправки солдат НАТО на Украину, потому что «до победы ещё очень далеко». По его мнению, такой шаг не втянет альянс в прямой конфликт с Россией, а будет способствовать ослаблению напряжённости.

Западные союзники по НАТО разрешили Украине атаковать цели в России с помощью поставленного ими оружия, однако министр иностранных дел Литвы не считает, что может привести к конфронтации между НАТО и Россией. В интервью телеканалу ZDF Габриэлиус Ландсбергис заявил, что Запад, напротив, способствует ослаблению напряжённости. «Ничего не делать сейчас — я думаю, это было бы приглашением для России продолжать», — сказал он.

На вопрос о том, какова его «красная линия», когда речь идёт о поддержке Украины, литовский министр ответил, что она «очень проста: чтобы Россия вернулась за границы Украины». Что касается «красных линий» в отношении НАТО, например, размещения войск альянса на территории Украины, Ландсбергис отметил, что в этом опросе Литва на стороне Франции: нельзя отказываться ни от каких вариантов. «Потому что до победы ещё очень далеко», — подчеркнул он.

«Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше — несмотря на то, что на Западе мы произносим много решительных речей», — сказал Ландсбергис. По его словам, если Россия продолжит развивать конфликт, то западные союзники должны подумать о том, как нанести ответный удар. При этом альянс не будет втянут в прямой конфликт с Россией, если солдаты НАТО появятся на Украине, уверен глава МИД Литвы.

32 страны НАТО вряд ли договорятся о совместной операции на Украине. Однако есть определённые страны, которые чувствуют ответственность за будущее Украины, и эти страны думают об определённых вещах — таких, как отправка своих военных на Украину. «Я бы не стал этого исключать», — сказал Ландсбергис. «Если это хорошая идея — поддерживать Украину, пока она не победит, то это лучшая идея, которую я могу вам предложить».