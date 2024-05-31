Расширение участия НАТО в украинском конфликте повышает вероятность новой глобальной войны. С таким предупреждением в недавнем интервью выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, из-за поведения западных «ястребов» Европа находится в «сантиметрах от фактического уничтожения», передаёт Hungary Today.

В свежем интервью Виктор Орбан затронул сложные вопросы, включая отправку французских военных инструкторов на Украину и споры об использовании западного оружия против России. Венгерский премьер-министр предупредил, что НАТО приближается к прямому участию в конфликте, передаёт Hungary Today.

Политик обратил внимание на различия в представлениях о безопасности между членами Североатлантического альянса и раскритиковал стремление Запада к военному успеху любой ценой. «Мы находимся в сантиметрах от фактического уничтожения», — предостерёг он.

При этом Орбан выразил обеспокоенность тем, что Будапешт активно подталкивают к новому глобальному конфликту. Он напомнил, что НАТО — оборонительный союз, не созданный для вмешательства в войны за пределами блока.

«Смеем ли мы сказать, что мы не готовы умереть за Украину? Мы не готовы», — отметил глава венгерского правительства. «Венгры очень хотят мира, и Европа не сможет выдержать ещё одну войну», — добавил он.

В Кремле согласились с мнением Орбана о том, что Европа готовится к войне с Россией. «Согласны... Ну и всё это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке», — признал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.