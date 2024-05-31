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Spiegel: Вагенкнехт и левые выступили против выданного Украине разрешения на удары по России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Канцлер Олаф Шольц разрешил Киеву использовать немецкое оружие по территории «старой» России. Партия «Левые» и Сара Вагенкнехт расценивают такое решение как «халатность» и считают что это вовлекает страну в прямой конфликт с Россией, сообщает Der Spiegel.
Spiegel: Вагенкнехт и левые выступили против выданного Украине разрешения на удары по России
AP

После долгих колебаний Германия разрешает Киеву использовать своё оружие на территории России. Der Spiegel отмечает, что «не весь политический Берлин обрадован». Пока оппозиционный блок ХДС/ХСС, и входящие в правящую коалицию СвДП и «Союз90/Зелёные» празднуют принятое решение, левые немецкие политики критикуют его как «крайне халатное» и предупреждают о «спирали эскалации».

О «халатности» федерального правительства заявил, в частности, Дитмар Барч, уполномоченный парламентской группы «Левые» по оборонно-политическим вопросам. Политик также обвинил Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн в том, что она использует «тактику салями», выбивая у канцлера всё больше уступок для прямого вовлечения Германии в украинский кризис.

«Те, кто вчера заверял, что речь идёт лишь об оборонительном оружии, чтобы сегодня разрешить его уже в качестве наступательного, завтра призовут к тому, чтобы НАТО и бундесвер были отправлены на фронт», — цитирует Барча Der Spiegel.

Своего бывшего однопартийца поддержала и Сара Вагенкнехт. «Вот уже два года мы переходим одну красную черту за другой и тем самым всё больше становимся стороной войны». Немецкий журнал указывает, что Олаф Шольц считает такое решение немецкого правительства вынужденным, принятым на фоне успехов российской армии под Харьковом.

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Der Spiegel Германия Европа
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