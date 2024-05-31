Bloomberg Оригинал

Bloomberg: Макрон анонсирует военную коалицию для помощи Украине в начале июня

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Париж обсуждает с союзниками по НАТО создание коалиции по отправке западных военных на Украину. Французский президент может объявить об инициативе, к которой уже готовы присоединиться Литва и Эстония, на церемонии 6 июня, посвящённой открытию второго фронта в Европе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Bloomberg: Макрон анонсирует военную коалицию для помощи Украине в начале июня
AP

Президент Франции Эммануэль Макрон ведёт переговоры о создании коалиции по отправке западных военных на Украину. Он может объявить об этом на церемонии 6 июня, посвящённой высадки союзников в Нормандии, сообщает Bloomberg.

По данным его источника, сначала планируется задействовать в инициативе ограниченное количество персонала, а затем более крупную группу, потенциально насчитывающую сотни человек. Члены НАТО из Балтийского региона, включая Литву и Эстонию, уже выразили готовность отправить инструкторов на помощь ВСУ.
 
«Если понадобится, Литва может обучать их и на Украине в партнёрстве со странами, которые готовы к этому», — заявила в интервью изданию премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Ранее министр обороны Эстонии также подтвердил Bloomberg, что его правительство «открыто для обсуждения» такого варианта.
 
Некоторые страны НАТО уже  «негласно» послали советников и инструкторов, чтобы помочь украинской армии управлять западной техникой. Но отправка более скоординированных групп персонала стала бы значительным шагом со стороны союзников по военному альянсу, отмечается в статье.
 
Сторонники Украины «проявляют осторожность» и избегают прямого вмешательства, чтобы не допустить конфронтации между Россией и НАТО. Поэтому любая коалиция союзников, желающих проводить обучение на территории Украины, будет осуществляться отдельно от других усилий альянса, полагает Bloomberg.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
вооруженный конфликт НАТО Прибалтика Россия Украина Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров