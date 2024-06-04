Американский экономист: санкции Запада не поставили Россию на колени, а породили новый полюс благосостояния

Санкции должны были поставить Россию на колени, потому что из-за них она больше не смогла бы продавать Европе дешёвые нефть и газ. Однако Германия была европейским локомотивом именно благодаря дешёвому импорту энергоресурсов из России, а Москва в итоге стала продавать свой газ Китаю и Индии, рассуждает основатель Democracy at Work Ричард Вольф в интервью Дэвиду Лину. В итоге в лице БРИКС в мире появился второй полюс благосостояния, и не учитывать это было бы ошибкой.

РИЧАРД ВОЛЬФ, основатель Democracy at Work: Предполагалось поставить Россию на колени, так как она больше не смогла бы продавать Европе дешёвые нефть и газ. Позвольте мне попутно напомнить всем (ведь я экономист, и такова моя работа) причину, по которой Европа в последние полвека смогла добиться столь значительных успехов, по которой главным европейским экономическим локомотивом стала Германия, несмотря даже на поражение в войне и разделение на восточную и западную части, сохранявшееся бо́льшую часть этого периода.



Причина в том, что основной объём дешёвых энергоресурсов, поставляемых Россией, [а в своё время, — ИноТВ] Советским Союзом, закупали немцы. Благодаря дешёвой энергии они обошли всех остальных — британцев, французов, итальянцев, словом, всех, кто мог бы с ними соперничать. Германия стала тяжеловесом в плане экспорта и, как известно, сохраняла за собой эти позиции на протяжении почти всего последнего полувека. Так вот, идея была в том, что, если немцы перестанут закупать, если русские не смогут им продавать... И здесь как раз подсказка, для чего были взорваны «Северные потоки»: чтобы вмешаться в эту торговлю и перекрыть трубопровод физически. Затем немцы окончательно перестали закупать нефть и газ под давлением санкций.



Это должно было нанести сильнейший урон России, ведь, как известно, она зависит от экспорта этих видов энергоносителей — нефти и газа. Просчёт. Почему? Потому что в мире в настоящее время есть ещё один экономический блок. Это основополагающий факт, о котором не упоминают в 90% наших обсуждений. Блок этот называется БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), и в последние месяцы к нему присоединились ещё шесть стран. Так вот, Россия совершила разворот и, если коротко, стала продать свои нефть и газ Китаю и Индии, тем самым сорвав всю санкционную программу. Эти санкции называли «беспрецедентными», поскольку они затмили все прочие, которые вы перечислили только что, задавая вопрос. Эти «беспрецедентные» санкции, с помощью которых предполагалось быстро разрешить кризис и положить конец войне, оказалась фундаментальным просчётом, поскольку не было принято во внимание (а ведь в этом вся суть), что США с их союзниками — страны так называемой «Большой семёрки» (США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Германия) больше не являются ведущим экономическим блоком, каким они были в течение 60-70 лет. Теперь у них есть конкурент — крупнее и богаче.



Если сложить ВВП, валовой внутренний продукт, стран «Большой семёрки», то он окажется меньше, значительно меньше, чем совокупный ВВП БРИКС. Так что сейчас все в мире, в том числе и США (хотя здесь это происходит неприметно), приспосабливаются к изменениям в мировой экономике. Теперь есть не один, а два полюса власти и благосостояния. Если ты будешь делать вид, что это не так, если ты этого не понимаешь, то будешь совершать просчёты, как это выходит в случае с войной на Украине.

Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.