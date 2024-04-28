Европейские страны оказались зажаты между стремящимися сохранить гегемонию США и быстро набирающими вес странами БРИКС, рассказал в интервью TVL бывший директор Sud Radio Дидье Маисто. Для возвращения суверенитета Евросоюзу нужно перестать следовать за политикой Вашингтона, однако Еврокомиссия продвигает американскую повестку и единоличными решениями напоминает фашистскую систему.

Европа определила своё будущее, когда ответила презрением на попытки России наладить связи после распада СССР и не соблюдала Минские соглашения, чтобы дать Украине время вооружиться, считает бывший директор Sud Radio Дидье Маисто. В интервью TVL он указал, что если раньше Европа старалась окружить Россию, то теперь постепенно окружают её саму, но об этом ЕС надо было задуматься раньше.

Активно развивается партнёрство между странами БРИКС, которые находят точки соприкосновения для специальных соглашений. Противостоящие им США продолжают продвигаться благодаря военно-промышленному комплексу и бизнесу, насаждая свои законы в других странах. Между этими тисками оказалась зажата Европа, которой для возвращения своей власти и суверенитета необходимо прекратить плясать под дудку Вашингтона.

Главным проводником американской повестки в Европе стала Еврокомиссия — в её сторону смещается центр тяжести и центр принятия решений в ЕС. Теперь вступление в войну, поставки оружия и лекарств, запрет определённых СМИ одобряют без подтверждения голосованием в Европейском совете. Дидье Маисто напоминает, что ещё в 2017 году предупреждал: если Макрона выберут президентом, Европа скатится к мягкому фашизму.