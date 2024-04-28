Французский журналист: Европа скатилась к фашизму и пляшет под дудку США
Лидера и солиста группы «Корозия металла» Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде.
В Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что после таяния снега в лесах Подмосковья было обнаружено около десятка беспилотников.
Сирены воздушной тревоги звучат в Киевской и Черкасской областях Украины.
Бойцы «Хезболлы» нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, расположенному на базе ВВС Мерон.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении ещё четырёх БПЛА самолётного типа над Севским районом региона.
Несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не верят в соблюдение Израилем международного права в секторе Газа при использовании американского оружия.
Ещё два беспилотника ВСУ самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Севским районом Брянской области.
Украина запросила у германского производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных дронов Vector.
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем ПВО Patriot, при этом месяц назад он говорил о пяти системах.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что над Севским районом региона было уничтожено ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Москва предоставила БАПОР площадку для разъяснения позиции агентства по катастрофической гуманитарной ситуации высоким представителям стран БРИКС.
В пригороде Днепропетровска на Украине произошёл взрыв.
Сирены воздушной тревоги звучат в районе Верхней Галилеи в Израиле.
«Гавр» и ПСЖ не смогли выявить победителя в матче 31-го тура французской Лиги 1.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала ситуацию вокруг награждения Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы в Сербии.
Силы ПВО армии России ликвидировали ещё два беспилотника самолётного типа ВСУ в Брянской области.
В Брянской области сбили три украинских беспилотника самолётного типа.
В результате ударов самолётов ВВС Израиля по южным территориям Ливана 14 мирных жителей получили ранения.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы в столичном клубе.
В Харьковской области Украины слышны взрывы, пишет «СТРАНА.ua».
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о том, для каких московских команд текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) будет наиболее провальным.
Пожилая женщина, пострадавшая во время дневного обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны армии Украины, впала в кому.
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT International назвал причины агрессивного подхода Запада к республике.
Силы ПВО армии России сбили украинский беспилотник самолётного типа над Стародубским муниципальным округом Брянской области.
Российский футбольный союз (РФС) выбрал победителей четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна».
Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Отставной украинский генерал Сергей Кривонос подверг критике власти Киева за провал в сфере военного производства.
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT International отметил роль России в поддержании мира на внешнеполитической арене.
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Более 700 человек задержаны на протестах в поддержку Палестины на территории университетов США.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является сильнейшим российским футболистом в чемпионате России.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что новые поставки оружия Украине со стороны Франции, США и Германии в ближайшие месяцы помогут ВСУ более эффективно сопротивляться армии России.
Дворнику, который помог спасти людей при пожаре в Петербурге, вручили картину.
Россиянка Елена Гапешина одержала победу на чемпионате Европы по боксу в Белграде (Сербия) в весовой категории до 81 кг.
Французский лидер Эммануэль Макрон предложил лидерам других стран приступить к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.
Игроки и тренерский штаб «Сочи» посетили фестиваль «Стальная воля», который на федеральной территории Сириус был организован Российским футбольным союзом (РФС).
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины.
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над итальянцем Маттео Арнальди в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Новая волна массовых демонстраций протеста прошла в Израиле. Крупнейший митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.
За прошедшие сутки три пары истребителей F-15 и пара штурмовиков A-10 Thunderbolt международной коалиции, возглавляемой США, восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что «Динамо» может одержать победу над петербургским клубом в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе создадут новую десятилетнюю программу восстановления водных объектов. Соответствующее решение принято по итогам выездного совещания в Волга-Ахтубинской пойме.
План по строительству жилья в Татарстане на 2024 год выполнен на 60%. В рамках коммерческого строительства сдано 65 многоквартирных домов, по социальной ипотеке построили 24 дома.
Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин подвёл итоги прошедшего на федеральной территории Сириус фестиваля «Стальная воля».
Полиция Амстердама задержала более 100 экологических активистов из организации Extinction Rebellion.
Гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, которого в родной стране осудили по делу о наёмничестве из-за участия в СВО, предоставят временное убежище в России.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о фестивале адаптивного футбола «Стальная воля», который был организован Российским футбольным союзом (РФС) на федеральной территории Сириус.