RS: Европа не пошла на поводу у амбиций Макрона

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США выставили себя дураками и уничтожили Украину — Макгрегор об итогах украинского конфликта Judging Freedom
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Newsweek: Украина рискует потерять важнейшие опорные пункты до прибытия американской помощи Newsweek
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Кабмин на год продлил обязательную продажу валютной выручки
Кабмин России продлил на год продажу валютной выручки — до 30 апреля 2025 года.
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КДК: Казарцев правильно дал Дуарте жёлтую карточку в матче с ЦСКА
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал жёлтую карточку защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.
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МЧС начало вывод дополнительных сил из Кургана
В ГУ МЧС по Курганской области заявили о начале вывода дополнительных сил и средств ведомства из Кургана после стабилизации ситуации с паводками.
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В Тюменской области задержали подозреваемого в убийстве из Курганской области
Жителя Курганской области, подозреваемого в убийстве 17-летней давности, задержали в тюменском регионе.
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В Свердловской области усилят патрулирование лесов с 27 апреля
В Министерстве природных ресурсов Свердловской области заявили об усилении патрулирования лесов с 27 апреля по 12 мая.
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Более 5 тысяч кибератак отразили во время Диктанта Победы
Группа компаний «Солар» успешно отразила более 5 тыс. кибератак на онлайн-ресурсы акции «Диктант Победы», в том числе беспрецедентную DDoS-атаку мощностью 1,5 млн запросов в секунду.
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Моретто: «Милан» хочет назначить Лопетеги на пост главного тренера
Испанский специалист Хулен Лопетеги может возглавить «Милан».
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Суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу на иноагента «Медузу»
Никулинский суд Москвы оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на иностранного агента «Медузу»*, который также признан в России нежелательной организацией.
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На Кубани произошёл пожар на мусорном полигоне
В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Темрюкском районе произошло крупное возгорание на мусорном полигоне, площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м.
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Генсек РФС — о шутке Безрукова: давайте завтра будем шутить об убийстве
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».
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Бастрыкин проконтролирует расследование смерти 11-летней екатеринбурженки
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств смерти 11-летней жительницы Екатеринбурга.
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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатском превысил 1200 см
Информационный центр правительства Тюменской области заявил, что уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатском превысил 1200 см.
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Циципас проиграл 118-й ракетке мира и вылетел с «Мастерса» в Мадриде
Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
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РПЦ не предпринимает попыток к перемирию на Пасху из-за позиции Украины
РПЦ больше не пытается установить пасхальное перемирие из-за его бессмысленности и непонимания со стороны Украины, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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Клиенты Beribit в Москва-Сити дежурят у офиса криптобиржи уже вторые сутки
Как рассказал RT Степан, один из вложившихся в компанию Beribit, возле офиса криптобиржи в Москва-Сити уже вторые сутки дежурят клиенты фирмы, надеясь вернуть свои деньги.
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Белоруссия зафиксировала семь фактов нарушения границы со стороны Украины
Белорусские пограничники с начала года зафиксировали семь фактов нарушения воздушной границы со стороны Украины, заявил глава Госпогранкомитета республики Константин Молостов.
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«Сочи» оштрафован на 90 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Сочи» на 90 тыс. рублей по итогам матча с «Ахматом» в 21-м туре.
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В Екатеринбурге откроют памятник спасателям
Восьмиметровый монумент, посвящённый спасателям, откроют в Екатеринбурге.
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Пермь получит новую партию новых трамваев «Львёнок»
Санкт-Петербург поставит Перми новую партию трамваев серии «Львёнок».
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В Курганской области рассказали о новых льготах для пострадавших от паводка
В правительстве Курганской области рассказали о дополнительных льготах для пострадавших от паводка.
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Инвестпортал столицы посетили почти полтора миллиона раз с января 2024 года
Московский инвестиционный портал investmoscow.ru с января 2024 года посетили 1,4 млн раз, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы отправил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова.
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Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Зенит»
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские назначения на матчи 26-го тура чемпионата России.
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Путин призвал обеспечить равные возможности россиянам из разных регионов
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим возможностям призвал обеспечить гражданам из разных регионов равные возможности.
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В Кремле заявили о способности Китая самостоятельно защититься от давления США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о способности Китая самостоятельно защититься от давления США.
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СК: вынесен приговор напавшим на Российский центр науки и культуры в Киеве
Суд приговорил семерых украинцев, участвовавших 17 февраля 2018 года в нападении на Российский центр науки и культуры, к различным срокам тюремного наказания заочно. Об этом сообщает Следственный комитет России.
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Путин заявил о росте доходов бюджета России
Российский лидер Владимир Путин заявил о росте доходов бюджета страны.
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Президент РПЛ: надеюсь, Промес сможет играть в футбол
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с задержанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
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Путин допустил рост ВВП на уровне более 3% по итогам года
Президент России Владимир Путин допустил, что по итогам 2024 года рост ВВП составит более 3%.
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Путин констатировал замедление инфляции в России
Президент России Владимир Путин заявил о замедлении инфляции в стране.
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MD: «Барселона» не продаст Ямала в ПСЖ даже за €200 млн
Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Ламина Ямала, провёл встречу с руководством «Пари Сен-Жермен» по поводу возможного перехода своего клиента.
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СК России потребовал отправить в СИЗО 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Следственный комитет России потребовал арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова.
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Гастроэнтеролог Белоусов заявил о вреде шашлыка для детей
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.
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В Москве на Портале поставщиков провели более 150 тысяч закупок с начала года
В Департаменте экономической политики и развития Москвы рассказали о проведении более 150 тыс. закупок на Портале поставщиков с начала 2024 года.
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Половина россиян ассоциируют дачу с работой в огороде
Новое исследование показало, что почти половина россиян (49%) ассоциируют дачу с работой на грядках, физическим трудом, натуральными фруктами, овощами и ягодами.
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Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров под прямым давлением Лондона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти отказались от стамбульских переговоров под прямым давлением британской стороны.
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Участие Джикии в матче с «Локомотивом» остаётся под вопросом
Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о готовности своего клиента принять участие в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
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Минобрнауки: 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнёрами
Министерство науки и высшего образования России заявило, что все 12 университетов, которые имели полномочия проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами.
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Медведев предложил ответить на конфискации США взысканиями на имущество
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.
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Клопп не верит в чемпионство «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Медведев: Россия не сможет симметрично ответить на закон США о конфискации
Россия не сможет симметрично ответить на американский закон о конфискации российских активов, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о борьбе с лишним весом.
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Гладков: пять человек пострадали из-за удара БПЛА ВСУ в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять мирных жителей, в том числе один подросток, получили ранения в регионе при атаке украинского дрона.
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Врио главы Кургана Аргышева ушла в отставку
Врио главы Кургана Анастасия Аргышева подала в отставку по собственному желанию, пост займёт директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова.
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В России появится стратегия развития подшипниковой промышленности
Председатель Союза производителей подшипников Алексей Кулешов рассказал о разработке стратегии развития подшипниковой промышленности.
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Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 34 388
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 34 388, информирует Министерство здравоохранения анклава.
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На Ямале рассказали о поддержке оленеводческих предприятий
В Ямало-Ненецком автономном округе шесть оленеводческих хозяйств получат губернаторскую субсидию.
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Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не сочетать яйца с сыром и ветчиной
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рекомендовала не сочетать яйца с сыром, ветчиной или мясом.
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Минниханов анонсировал инаугурацию Путина 7 мая
Глава Татарстана Рустам Минниханов анонсировал инаугурацию президента России Владимира Путина на 7 мая.
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Мостовой не считает, что «Зенит» легко обыграет «Динамо»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).