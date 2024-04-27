Призывами ввести войска НАТО на Украину президент Франции рассчитывает поднять свой авторитет среди союзников. Но по факту никто из них не горит желанием отправлять солдат на авантюрную миссию, тем более под верховенством Парижа. А сами французы решительно против прямого столкновения с Россией, пишет Responcible Statescraft.

Президент Эммануэль Макрон лелеет давнюю мечту де Голля: автономную в военном и геополитическом отношении Европу под руководством Франции. Чтобы этого достичь, он предложил направить на Украину французские и другие войска НАТО. Однако эта стратегия в значительной степени противоречит идеям де Голля. К тому же она не подкреплена адекватными вооружёнными силами, реальной военно-промышленной базой или политической стратегией, не говоря уже о внутриполитической поддержке, пишет Responsible Statescraft.

Надежда Макрона на то, что предполагаемая угроза со стороны России побудит Европу объединиться в военном отношении под руководством Франции, сильно преувеличивает как французскую военную мощь, так и готовность Европы следовать примеру Франции. После нескольких лет сокращения бюджета французская армия слишком слаба, чтобы вторгнуться на Украину без полной поддержки США.

Как заявил сам Макрон, долгосрочная стратегическая автономия Европы также зависит от огромного роста европейской военно-промышленной базы. Однако это подразумевает полное участие в его проекте основной промышленной державы Европы — Германии. Помимо нежелания Германии принять французское лидерство, немецкая экономика сама страдает от деиндустриализации, отчасти из-за прекращения поставок дешёвой российской энергии.

В настоящее время подавляющее число французов выступают против прямого вмешательства на Украине. Это говорит о том, что, если Макрон действительно отправит войска, возникнет огромная общественная реакция. Если не считать ядерной войны, очень немногие во Франции чувствуют настоящую угрозу со стороны России.

Все усилия Макрона по созданию страха приведут к тому, что он окажется в ловушке собственной пропаганды. Если Россия действительно прорвёт украинские позиции и начнёт быстро продвигаться вперед, ему придётся либо признать своё бессилие и бессилие Франции перед лицом якобы смертельной российской угрозы, либо фактически отправить французские войска на Украину.

В России категорически заявили, что, если на Украине будут размещены французские или какие-либо другие войска НАТО, они подвергнутся нападению. Между тем ограниченное развёртывание французских войск не остановит (хотя и может замедлить) подавляющее наступление русских. В этом случае Франции придётся либо признать поражение и мир на российских условиях, либо просить США о вмешательстве — и в этот момент мы быстро начнём двигаться к ядерному уничтожению, отмечает издание.

Возможно, самое странное в позиции Макрона и французского истеблишмента то, что, хотя она и вытекает из мечты де Голля о европейском лидерстве, она совершенно неправильно понимает — или даже предаёт — видение де Голля. Напомним, генерал вывел Францию ​​из военных структур НАТО в знак протеста против отказа Вашингтона проинформировать Париж ​​о ядерных силах США на французской земле. Он стремился к независимой роли Франции в международных делах и, как часть этого, добивался разрядки отношений с Советским Союзом и говорил о Европе «от Атлантики до Урала».

Поэтому кажется весьма вероятным, что вместо того, чтобы объединиться с США против России, де Голль воспользовался бы возможностью, чтобы Франция взяла на себя инициативу в обеспечении мира в Европе, ища компромисс с Москвой. В конце концов, когда де Голль сражался в качестве французского солдата в Первой мировой войне, он был союзником Российской империи против Германии.