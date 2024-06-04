Экс-генерал: атаки российской территории западным оружием — шаг на новую ступень обострения конфликта на Украине

Бывший генерал бундесвера Роланд Катер предостерегает: разрешение Украине обстреливать российскую территорию западным оружием — это начало новой ступени обострения конфликта. В эфире телеканала Welt он предупреждает о том, что за этим шагом наверняка последуют другие, и он ожидает этого с большим опасением, потому что Россия действительно может отреагировать соответствующим образом.

РОЛАНД КАТЕР, генерал бундесвера в отставке: Однако я с определённым беспокойством вижу, что с разрешением обстреливать российскую территорию западным оружием, что было необходимо с военной точки зрения, и это было наконец-то принятое верное решение, — но с другой стороны тем самым был совершён переход на новую ступень обострения конфликта. И я вижу на горизонте дальнейшие ступени обострения, которые грядут. Они все уже были обозначены, они все уже обсуждаются.

Например, инструктора НАТО на украинской территории. Этому противостоит, к примеру, высказывание украинских солдат о том, что было бы намного полезнее начать основательное и тщательное обучение в мирных условиях в Германии и других странах, чем проводить его в условиях войны.

Также я по-прежнему вижу опасность, связанную с дискуссией по поводу противовоздушной защиты с территории НАТО. Из Венгрии, я полагаю, в меньшей мере, но из Польши, из Румынии, из Словакии — я опасаюсь. Я опасаюсь этого, но я ожидаю того, что возникнет дискуссия также о поставках F-16, которые тогда не будут просто вылетать с аэродромов НАТО. Потому что инфраструктура, украинская инфраструктура аэродромов недостаточно развита. Для F-16 действуют совершенно иные требования, чем, например, для старых русских самолётов. А нужно огромное число готовых к работе аэродромов, просто потому что иначе русские очень быстро поймут, где размещаются F-16, и они будут действовать исходя из этого.

Также обсуждается тема сухопутных войск, тема, как это называется, общей полётной зоны. Я думаю, сейчас нужно немного последить за тем, чтобы мы не перестарались с обострением ситуации, потому что в противном случае я могу представить, что Путин действительно будет реагировать соответствующим образом.

Что он будет действовать, да.

РОЛАНД КАТЕР: Это в целом очень и очень щекотливая ситуация, с которой сейчас нужно обходиться с большой сноровкой — с военной, но также с политической.

Ситуация, которую мы благодаря Роланду Катеру смогли рассмотреть немного лучше. Большое спасибо за ваш визит в нашу студию.

РОЛАНД КАТЕР: Пожалуйста.

Дата выхода в эфир 4 июня 2024 года.