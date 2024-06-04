Welt: в ударах по России западным оружием нет ничего нового — они происходят постоянно

В России говорят, что в ударах по её территории западным оружием нет ничего нового, отмечает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Граничащие с Украиной области постоянно обстреливаются из западных ракетных систем. Однако до сих пор по территории России не наносились удары определёнными видами западных ракет, и местные эксперты сейчас призывают Москву действительно предпринять встречные меры, а не только говорить о них.

Кристоф, многие государства сейчас разрешили Украине — отчасти ограниченно — использовать западное оружие для ударов по российской территории. Есть ли какая-то информация, в какой степени это уже происходит?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Похоже, что в Белгородской области применяются западные вооружения. В частности, речь идёт об американских ракетных системах HIMARS. Какие конкретно цели были ими поражены, мне неизвестно. Но влиятельный в России и приближённый к Кремлю портал «Рыбарь» в Telegram сообщает, что в применении этих западных вооружений для ударов по исконной территории России нет ничего нового. Потому что эти российские земли — Брянская область, Курск, Белгород — постоянно обстреливаются западной артиллерией, а также реактивными системами залпового огня, такими, как чешский «Vampire». Они также применяются диверсионными группами или диверсионными группами, которые вторгаются на территорию России. Также используются американские Humvee и так далее, и тому подобные.

Но тот же «Рыбарь» говорит, что самые острые времена для России могут быть ещё впереди. Речь идёт об атаках российской территории крылатыми ракетами с дальностью действия до 550 км типа британско-французских Storm Shadow или об атаках американскими баллистическими ракетами ближнего радиуса действия по российской территории. Всего этого ещё не происходило. И, по версии «Рыбаря», сейчас нужно действовать. Россия должна действовать, должна принимать встречные меры, чтобы сдержать Запад, а не только применять словесные атаки, рассказывать что-то о «красных линиях» и каких-то возможных контрмерах. Сейчас это действительно должно быть сделано. Надо, чтобы за словами последовали действия, — иначе Запад продолжит обострять ситуацию. Таково мнение «Рыбаря», Михаила Звинчука, который возглавляет этот портал в Telegram.

Дата выхода в эфир 02 июня 2024 года.