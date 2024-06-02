Стремительный прорыв российских войск в Харьковской области, где они не встретили ни одной преграды и укрепления, лишний раз подтверждает, что деньги Запада, выделяемые Киеву на укрепление обороны, явно идут на другие цели. Как отметил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works, до начала конфликта западные СМИ часто писали про коррупцию Украины — однако теперь закрывают на эту проблему глаза.

ТОНИ НОРФИЛД, британский аналитик: В период с 2014 по 2022 год силы НАТО поддерживали Украину, выстраивая огромные оборонительные линии на востоке Украины. А их не так-то просто взять, эти подземные туннели, траншеи, укрепления и т. д. В общем, всё это было построено и в некотором роде замедлило продвижение России с востока Украины дальше в центр. Но несколько недель назад произошла одна занимательная история.

Россия пытается создать так называемую безопасную зону вокруг Харькова, который находится на северо-востоке Украины, недалеко от российской границы. Это по большей степени русскоязычный город. Несколько лет назад туда проникли украинские фашисты, так что ситуация немного изменилась, но это по-прежнему в основном русскоязычный город, симпатизирующий России.

В общем, предполагалось, что Украина построит множество укреплений вокруг этого города, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с Россией, чтобы предотвратить российское продвижение. Чем это всё закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений.

Это просто нелепо… Многие западные СМИ в 2020 и 2021 годах называли Украину самой коррумпированной страной в Европе — а как только началась война, даже слышать об этом не захотели. Но проблема никуда не делась.

Множество оружия, которое НАТО отправило ей, оказалось продано на чёрном рынке. Не всё, конечно, — большая часть, разумеется, идёт украинской армии, но изрядное количество продаётся на чёрном рынке. Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближённых Зеленского. И это происходит постоянно.

Дата выхода в эфир 01 июня 2024 года.