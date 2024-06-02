Британский аналитик: коррупция на Украине процветает — но Запад не хочет ничего про это слышать
ТОНИ НОРФИЛД, британский аналитик: В период с 2014 по 2022 год силы НАТО поддерживали Украину, выстраивая огромные оборонительные линии на востоке Украины. А их не так-то просто взять, эти подземные туннели, траншеи, укрепления и т. д. В общем, всё это было построено и в некотором роде замедлило продвижение России с востока Украины дальше в центр. Но несколько недель назад произошла одна занимательная история.
Россия пытается создать так называемую безопасную зону вокруг Харькова, который находится на северо-востоке Украины, недалеко от российской границы. Это по большей степени русскоязычный город. Несколько лет назад туда проникли украинские фашисты, так что ситуация немного изменилась, но это по-прежнему в основном русскоязычный город, симпатизирующий России.
В общем, предполагалось, что Украина построит множество укреплений вокруг этого города, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с Россией, чтобы предотвратить российское продвижение. Чем это всё закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений.
Это просто нелепо… Многие западные СМИ в 2020 и 2021 годах называли Украину самой коррумпированной страной в Европе — а как только началась война, даже слышать об этом не захотели. Но проблема никуда не делась.
Множество оружия, которое НАТО отправило ей, оказалось продано на чёрном рынке. Не всё, конечно, — большая часть, разумеется, идёт украинской армии, но изрядное количество продаётся на чёрном рынке. Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближённых Зеленского. И это происходит постоянно.
Дата выхода в эфир 01 июня 2024 года.
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