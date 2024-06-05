BFM TV: республиканцы считают «неуместным» выступление Зеленского в Нацсобрании Франции

Республиканская партия и «Непокорённая Франция» выступили против выступления Зеленского на заседании французского парламента, сообщает BFM TV. Глава республиканской фракции назвал такой шаг «неуместным» и обвинил Макрона в «паразитировании» на дебатах перед выборами в Европарламент.

Глава фракции республиканцев в Национальном собрании Оливье Марлекс назвал «неуместным» запланированное на пятницу выступление Зеленского перед французским парламентом, пишет BFM TV.

Депутат обвинил Макрона в желании «паразитировать» на дебатах за два дня до выборов в Европарламент.

Его скептицизм разделяет основатель партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. На встрече в Эври бывший депутат заверил, что его сопартийцы не станут аплодировать тому, на что их мнения не спрашивали.

«Мы против того, чтобы идти дальше, чем уже зашли, — подчеркнул политик. — Да помощи Украине в оказании сопротивления, нет — вступлению в войну».