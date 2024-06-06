Agenzia Nova: Сальвини обвинил Макрона и Шольца в приближении третьей мировой войны

17:32
Гладков сообщил об обстреле трёх сёл Белгородской области со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле трёх сёл региона со стороны ВСУ.
17:31
Игнатьев: сборная Белоруссии ничем не сможет удивить в игре с Россией
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Белоруссии.
17:26
Южная Корея отправила в КНДР воздушные шары с сериалами
Южная Корея отправила в КНДР шары с корейскими сериалами и музыкальными клипами на USB-накопителях.
17:25
Синоптики прогнозируют ливни и град в Пермском крае
Синоптики прогнозируют 6 и 7 июня ливни с градом и шквалистый ветер в Пермском крае.
17:23
В ХМАО спрогнозировали тёплое лето
По данным синоптиков, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается тёплое лето.
17:22
Рядом с городским вокзалом Тимирязевская построят галерею-переход
Рядом с городским вокзалом Тимирязевская в Москве построят галерею-переход, сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
17:20
Праздник для выпускников пройдёт в Кургане 28 июня
В Кургане пройдёт праздник для выпускников со всей области. Он запланирован на 28 июня.
17:19
В Подмосковье построят завод автозапчастей для тяжёлого транспорта
Китайская компания «Хуацзин» откроет в Подмосковье завод автозапчастей для тяжёлого транспорта.
17:18
В Подмосковье построят крупный индустриальный парк
В Подмосковье совместно с Китаем построят крупный индустриальный парк «Гринвуд».
17:18
ВСУ обстреляли спасателей, работающих на пожаре в ЛНР после удара
Украинские военные обстреляли сотрудников МЧС России, работающих в Лисичанске Луганской Народной Республики на пожаре после обстрела города.
17:18
Песков: Запад услышал сигнал Путина об ответе на поставки Киеву оружия
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны услышали сигнал президента России Владимира Путина об ответе на поставки Киеву оружия.
17:16
Подмосковье представило свои цифровые проекты с ИИ на ПМЭФ
Подмосковье представило свои цифровые проекты с ИИ на ПМЭФ, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
17:15
Тренер Андреевой: у этой девочки нет потолка
Чемпионка Уимблдона и тренер 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес высказалась о своей подопечной.
17:13
Китайские инвесторы вложат 1,3 млрд рублей в производство банкоматов в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и советник гендиректора компании Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. Цзя Юйлун подписали соглашение на ПМЭФ.
17:11
Беглов заявил о рекордном числе участников ПМЭФ-2024
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в этом году участниками ПМЭФ стало рекордное количество стран.
17:10
SpaceX подтвердила приводнение прототипа корабля Starship в Индийском океане
Космическая компания SpaceX впервые провела приводнение прототипа корабля Starship в Индийском океане, это был четвёртый испытательный полёт.
17:10
Более 3 тысяч семей в Калининградской области получат выплаты на первенца
В Калининградской области выплаты на первенца получат 3484 семьи.
17:08
Москва заключила договор с туркомпанией по нацпроекту «Производительность труда»
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Москва заключила соглашение на участие в нацпроекте «Производительность труда» с туроператором Fun&Sun.
17:08
Новак заявил, что цена на нефть в 2024 году составит $80—85 за баррель
Цена на нефть в мире в 2024 году составит $80—85 за баррель, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
17:06
Аналитик Буйволов не исключил рост доллара до 90 рублей на следующей неделе
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов предположил, что на следующей неделе курс доллара может повыситься до 90 рублей, а евро — до 98 рублей.
17:05
Психолог Рыжик рассказала, как помочь ребёнку адаптироваться в летнем лагере
Клинический психолог Валерия Рыжик посоветовала родителям перед отправкой ребёнка в летний лагерь подавать эту идею в позитивном ключе.
17:05
В ЯНАО средние зарплаты выросли почти на четверть с начала года
В Ямало-Ненецком автономном округе средняя заработная плата составила 98 200 рублей в мае. С начала года она выросла на 24%.
17:05
Губернатор Моор поздравил тюменцев с Пушкинским днём
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём русского языка, или Пушкинским днём, который отмечают в России 6 июня.
17:04
Врач Кузькина: диспансеризация может помочь предотвратить болезнь
Заведующий отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина напомнила, что важно своевременно проходить диспансеризацию и посещать медицинские осмотры.
17:04
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 125
Число пострадавших в результате ДТП с трамваями в Кемерове увеличилось до 125.
17:04
В Москве познавательный марафон «Улица Пушкина» пройдёт 8 июня
В Басманном районе Москвы 8 июня пройдёт бесплатный экскурсионный марафон «Улица Пушкина», приуроченный к 225-летию со дня рождения поэта.
17:03
Наталья Виртуозова: успех выставки «Россия» — это заслуга каждого посетителя
Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова, ставшая модератором сессии «Россия»: вместе создаём будущее», поблагодарила за интерес к экспозициям и стендам и отметила, что успех выставки — это заслуга каждого посетителя.
17:03
В Зеленограде построят завод по выпуску высокотехнологичных лекарств
В Зеленограде построят завод по изготовлению препаратов для лечения генетических, орфанных и онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
17:01
В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск
Вооружённые силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности.
17:01
Врач Агаева назвала вакцинацию самым эффективным способом борьбы с ОРВИ
Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рекомендовала вакцинацию в качестве самого эффективного способа борьбы с ОРВИ.
17:00
Диетолог Соломатина заявила о вреде холодной воды в жару
Диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде холодной воды в жару
17:00
В Гознаке назвали причины возвращения купюр номиналом пять и десять рублей
Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал о причинах возвращения пяти- и десятирублёвых купюр.
17:00
Фестиваль русского фольклора и культуры пройдёт в Челябинске в День России
В мэрии Челябинска рассказали о фестивале русского фольклора и культуры, который пройдёт на пешеходной улице Кирова в День России, 12 июня.
17:00
Дегтярёв: из олимпийского движения мы не выходим, многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.
17:00
Подмосковье заключило соглашение о сотрудничестве с Вологодской областью
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.
16:59
В столице подали 21 тысячу заявок на проведение мероприятий в рамках «Лета в Москве»
На проведение мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» поступило более 21 тыс. заявок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
16:58
В Воскресенске создадут селекционно-семеноводческий центр
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент АПХ «ЭКО-культура» Вадим Шаблаков подписали на площадке ПМЭФ-2024 соглашение о создании в Воскресенске селекционно-семеноводческого центра.
16:57
На Красной площади состоится акция «Русские чтения»
«Русские чтения», посвящённые Международному дню русского языка и 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, пройдут на Красной площади 7 июня.
16:56
В Оренбургской области арестовали сотрудников Ространснадзора за взятки
Суд в Оренбургской области принял решение отправить под стражу несколько работников Ространснадзора, а также бизнесменов. Их подозревают во взяточничестве.
16:51
Отец убитого в Москве скейтера сообщил, что не знает о мотивах преступника
Отец убитого в Москве скейтера Константина Балишанского в разговоре с Life.ru заявил, что не знает, кто и зачем мог совершить такое преступление.
16:49
Суд назначил принудительное лечение жителю Дагестана, который убил свою жену
Суд назначил принудительное психиатрическое лечение жителю Дагестана, который убил жену.
16:48
Специалист: у подозреваемого в убийстве в Москве профессиональный хват оружия
Опрошенные RT эксперты рассказали, что за оружие было найдено у подозреваемого в убийстве в Москве, а также отметили его профессиональную подготовку.
16:48
Депутат Завальный высказался о специфике энергопотребления в регионах
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный высказался о специфике энергопотребления в регионах. По его словам, каждая территория имеет свои особенности и без понимания региональными властями потребности и эффективности производства и потребления энергоресурсов невозможно рациональное экономическое планирование.
16:45
Оганесян — о назначении Черчесова: можно сказать, сборная Казахстана в надёжных руках
Бывший тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.
16:33
В сети обсуждают видео с Байденом, который попытался сесть на «невидимый стул»
Президент США Джо Байден во время визита во Францию на официальном мероприятии пытался сесть на «воображаемый стул», этот момент попал на видео и обсуждается в соцсетях.
16:30
Российские велогонщики завоевали три лицензии для выступления на Играх в Париже
Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, что россияне завоевали три лицензии для выступления на Олимпийских играх в Париже.
16:30
«Укргидроэнерго»: Киев намерен требовать от России $2,5 млрд за Каховскую ГЭС
Украинская сторона намерена обратиться в международный арбитражный суд с целью затребовать с России $2,5 млрд за Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
16:30
На ВДНХ произошёл пожар из-за удара молнии
В пресс-службе ВДНХ заявили, что здание на территории выставочного центра загорелось из-за удара молнии.
16:28
В поисках пропавших детей из Тюмени в свердловском лесу участвуют 200 человек
В поисках двух детей из Тюмени, потерявшихся в свердловском лесу, участвуют 200 человек, в том числе полицейские, спасатели и волонтёры.
16:19
ВОЗ: в Газе более 720 человек убиты во время атак на учреждения здравоохранения
Более 720 человек были убиты и ещё более 930 пострадали во время атак на медицинские учреждения в секторе Газа.