Воинственная позиция европейских лидеров ведёт не к перемирию, а к обострению конфликта, приводит Agenzia Nova слова вице-премьер Италии Маттео Сальвини со ссылкой на Libero Quotidiano. По словам политика, правящая партия больше не будет посылать на Украину оружие без гарантии, что оно будет использоваться исключительно для обороны.

Европа делает слишком мало для мирного договора между Россией и Украиной, считает лидер партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. «Воинственные порывы, как у Макрона и Шольца, приближают третью мировую войну, в не перемирие», — цитирует Agenzia Nova его интервью в Libero Quotidiano.

По словам политика, итальянское правительство правильно делает, что проявляет благоразумие. «Лига» больше не будет посылать на Украину оружие без гарантии, что его будут использовать только и исключительно для обороны», — отметил Сальвини.

В преддверии выборов в Европарламент вице-премьер Италии указал на необходимость объединения правоцентристских партий. Он подчеркнул, что «правоцентристы обязаны объединиться для победы над левыми и не дать социалистам, эко-экстремистам и безответственным людям, которые хотят стрелять по России, прийти к власти в Брюсселе».