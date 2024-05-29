Euractiv: Италия высказалась против «бредовой» идеи разрешить Киеву бомбить Россию западным оружием

Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием не отражает позицию Италии, приводит Euractiv заявления заместителей премьер-министра страны. Министр иностранных дел Антонио Таяни подчеркнул, что Рим выступает против использования итальянского оружия за пределами Украины, а министр транспорта Маттео Сальвини назвал Борреля «бомбометателем», а его словам — «бредовыми».
Заместители премьер-министра Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини вновь подчеркнули, что заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому конфликту не отражают позицию Италии, пишет Euractiv. Ранее Боррель поддержал предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о снятии ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по российской территории.
«Наша позиция предельно ясна: мы не отправим итальянские войска на войну и не разрешаем применять итальянское вооружение за пределами Украины», — подчеркнул министр иностранных дел Таяни. По его словам, таковы условия договоров, заключённых с Киевом, и в Риме внимательно следят за их соблюдением. Он также указал, что Италия выступает за снижение напряжённости на Ближнем Востоке и на Украине.
Министр транспорта Сальвини выразился ещё более резко и назвал Борреля «бомбометателем», а его слова «бредовыми». «Он хочет, чтобы оружие, которое мы отправили для защиты Украины, использовалось для нападения, бомбардировок и убийств на российской территории, — заявил Сальвини. — Он говорит не от моего имени и не от имени народа Италии».
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