Bloomberg: устаревший ВПК США производит снаряды слишком медленно

После окончания холодной войны американские власти продали или забросили заводы, которые использовались для производства артиллерийских снарядов. Теперь на фоне украинского конфликта они поспешно пытаются восстановить былую мощность стратегических предприятий, но их усилия сталкиваются с множеством препятствий, пишет Bloomberg.

Украинский конфликт подтвердил важность артиллерии в наземных сражениях. Он также выявил, что Америке «катастрофически» не хватает 155-мм снарядов, и она не производит их «достаточного быстро», пишет Bloomberg.

После окончания холодной войны Пентагон продал или потерял интерес к объектам, которые когда-то использовались для производства всех компонентов — от снарядов до взрывчатки, — вместо этого сосредоточившись на высокотехнологичном оружии. В результате остались лишь «разваливающаяся инфраструктура, устаревшее оборудование и крошечная рабочая сила, которые не могут удовлетворить растущий международный спрос», отмечает издание.

Более того, в последние месяцы запасы 155-мм снарядов в США оказались истощены поставками Украине и Израилю. Чёрный порох, важнейшая часть боеприпасов, также находится в дефиците, поскольку Америка производит его мало по сравнению с прошлым. Тротил, ещё один основной компонент, не производится в стране вовсе, что вынуждает Пентагон покупать его за рубежом, поясняется в статье.

Высокотехнологичные снаряды, которые должны были заменить традиционные 155-мм боеприпасы, не прошли первые испытания на Украине, поскольку российские войска вывели из строя их системы наведения. Перспектива того, что будущие войны могут напоминать текущее противоборство Киева и Москвы, вызвала опасения, что арсенал США «когда-нибудь может быть опустошён до предела», утверждает издание.

Хотя американские власти уже выделили средства на расширение производства артиллерийских снарядов, перед ними стоят другие серьёзные препятствия. Необходимо привести в порядок старые здания, построить новые, закупить оборудование, нанять и обучить персонал. Кроме того, Пентагон придётся обеспечить безопасное функционирование заводов, ведь производство боеприпасов чревато пожарами, взрывами и другими авариями, обращает внимание Bloomberg.