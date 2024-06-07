Welt: лишить Киев помощи и посадить за стол переговоров с Москвой — Вагенкнехт предложила план предотвращения большой войны в Европе

Украина игнорирует готовность России к переговорам, утверждает Сара Вагенкнехт. На телешоу «Политики на гриле» телеканала Die Welt она прокомментировала программу своей партии, которая предлагает лишить Украину финансовой и оружейной помощи, если Киев не начнёт диалог с Москвой. Она призвала пойти на это для предотвращения прямого столкновения Европы с Россией, тем более что мир, даже с учётом территориальных уступок со стороны Киева, будет выгоден и Украине.

ЯН ФИЛИПП БУРГАРД, ведущий передачи «Политики на гриле»: Вы только что упомянули эту финансовую помощь. В своей партийной программе вы говорите, что нужно лишить Украину финансовой помощи, если она не захочет вести переговоры. Но одновременно с этим Россия завлекается, так сказать, за стол переговоров путём прекращения поставок вооружений (Украине. — ИноТВ). Почему вы так явно становитесь на сторону русских?

САРА ВАГЕНКНЕХТ, глава партии ССВ: Я не перехожу на сторону русских. Я имею в виду, что я же не говорю, что мы должны сейчас поддерживать русских. Вместо этого я говорю, что мы должны оказать давление на обе стороны, чтобы найти решение путём переговоров.

И что я вижу, что из Кремля действительно поступали сигналы, которые мы не проверили. Мы не отреагировали на них. Но были сигналы, по крайней мере, о том, что можно было бы на нынешних границах добиться прекращение огня, а уже затем должны были бы состояться переговоры о том, что делать с конфликтом дальше. Запад на это не отреагировал. И Украина на это тоже не отреагировала положительно. И в этом то и проблема...

ЯН ФИЛИПП БУРГАРД: Да, и на то есть основания. Потому что тогда можно отдать территорию, но при этом не удовлетворить имперский голод Путина. Но что будет дальше?



САРА ВАГЕНКНЕХТ: Но как тогда закончить эту войну?



ЯН ФИЛИПП БУРГАРД: Предположим, сейчас будет найдено решение, и вы говорите, что с Крымом можно оставить всё как сейчас, и замораживаете всё это. Но на самом деле это стимул для Путина взяться за следующего, например, Молдову или, может быть, Эстонию?

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Это всё же абсурд…

ЯН ФИЛИПП БУРГАРД: Если оставить это без последствий...

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Что значит без последствий? У этой войны всё же есть предыстория. Нужно было продолжать и дальше переговоры в Стамбуле. Я нахожу, что это было бы правильным. Например, в журнале Foreign Affaires, очень известном американском журнале, проанализировали тогдашние протоколы переговоров по договору, и результат показал, что фактически всё было на пути к очень выгодному мирному соглашению для Украины.

Нейтралитет Украины означал бы, что русские в значительной степени отступили. За исключением Крыма*. Думаю, Крым уже уплыл. Русские оттуда не отступят.

И можно говорить, что, да, это всё аморально и нельзя разговаривать с нападающей стороной, но когда вы озвучиваете это, вы затем должны сказать во втором предложении, как вы хотите это закончить? Как вы хотите воспрепятствовать тому, что там каждый день умирает ещё больше людей? И как, прежде всего, вы хотите предотвратить превращение этой войны в большую европейскую войну? Шаг за шагом, мы превращаем себя в сторону войны.

Дата выхода в эфир 6 июня 2024 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).