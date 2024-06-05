Сара Вагенкнехт: позволив Киеву бить по России, Шольц может перенести боевые действия в Германию

Сара Вагенкнехт потребовала от Шольца ограничить применение Украиной немецкого оружия по территории России. На пресс-конференции парламентской группы «Союз Сары Вагенкнехт» левый политик назвала Шольца «риском для безопасности Германии», так как он «играет ва-банк» в конфликте на Украине и рискует перенести конфликт на территорию Германии. В видео, опубликованном на её личном YouTube-канале, она призывает немецких избирателей отказать Шольцу в поддержке на ближайших выборах в Европарламент.

САРА ВАГЕНКНЕХТ, лидер партии ССВ: Я также хотела бы услышать объяснение от федерального канцлера относительно того, как далеко заходит выданный карт-бланш. Я хотела бы напомнить, что в последние недели и месяцы Украина использовала свои собственные беспилотники для атак на объекты в глубине территории России, некоторые из которых представляют собой военную инфраструктуру, некоторые — гражданскую инфраструктуру: нефтеперерабатывающие заводы, транспортную инфраструктуру. И главное, и это самое опасное, если сообщения верны, а вроде бы так и есть, она атаковала с помощью дронов две системы раннего предупреждения стратегических ядерных сил и вывела их из строя.

Здесь надо сказать, что это цели, которые на самом деле не имеют абсолютно никакого отношения к боевым действиям на Украине. У Украины нет ядерных ракет, приближение которых Россия могла бы обнаружить с помощью этой системы раннего предупреждения. Речь идёт о потенциальных атаках межконтинентальными баллистическими ракетами. Я задаю себе вопрос: чего хочет добиться Украина, когда она наносит ущерб системе раннего предупреждения, которая принципиально важна для геостратегической стабильности и для обеспечения того, чтобы случайно не началась ядерная война?

И я действительно считаю, что это игры ва-банк с человечеством, когда атакуют такие цели. И именно в этой ситуации, сейчас, сказать, что теперь и немецким оружием Украина может атаковать, что Украина может атаковать Россию, что может атаковать российские позиции — это действительно за гранью. Тут нужно сказать, что канцлер Шольц, если он принимает такие решения, конечно, не «миролюбивый канцлер». Это уже давно не так.

Напротив, он становится всё большей угрозой безопасности Германии. Уже неделями, месяцами мы знаем, что ХДС требует, как совершенно открыто заявил господин Кизеветтер, что мы должны с применением немецкого оружия перенести войну в Россию. Также господин Мерц выступает за это. Никогда не будет лишним напомнить, что тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию России, сталкивается с риском перенести их также на территорию Германии.

Мы в ССВ всеми силами надеемся, что эта опасность будет предотвращена. Что мы имеем, или у нас в какой-то момент снова появится федеральное правительство, которое действительно будет вести себя ответственно в интересах народа нашей страны и будет ставить нашу безопасность в центр внимания.

Американцы очень далеко. Если война расширится здесь, в Европе, она всё ещё долго не затронет Америку. Но на нас она повлияет напрямую и остро. И этот страх войны затрагивает многих людей. И мы очень надеемся, что будет дан чёткий сигнал, не в последнюю очередь на европейских выборах, что эта провоенная политика, эта игра ва-банк не поддерживается избирателями.

Дата публикации 4 июня 2024 года.