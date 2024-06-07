N-TV: Украина вынуждает западный ВПК «садиться на шпагат», пожаловались в Германии

Одновременные поставки техники на Украину и в армии НАТО невозможны, считает Ральф Кетцель из оружейного концерна KNDS, производящего танки Leopard. Ошибку, по его мнению, допустили политики, которые не предполагали затяжного конфликта на Украине. N-TV сообщает, что Кетцель предлагает европейцам решить, кого вооружать: себя или украинцев. Действующие программы перевооружения НАТО выполняются, по его словам, «за счёт украинских солдат».

Политики в Европе поставили производителей оружия «на шпагат», требуя одновременно вооружать Украину и поставлять оружие в армии стран НАТО, считает Ральф Кетцель, глава немецкого подразделения оружейного концерна KNDS, в которой входит и производитель танков Leopard. Из-за этого «Ральф Кетцель полагает, что его компания не в состоянии своевременно поставлять на Украину дополнительные материалы», — сообщает телеканал N-TV.

Кетцель уверен, что ошибкой европейской политики был расчёт на быстрое окончание конфликта. Если бы ещё в 2022 году было принято «стратегическое решение», что конфликт «продлится несколько лет», то тогда KNDS «могла бы поставить новые материалы сегодня». Теперь же и армиям НАТО нужны новые материалы взамен переданных Украине. Это, по его словам, возможно только «за счёт украинских солдат, которые на данный момент не имеют превосходящей по качеству техники», — продолжает Ральф Кетцель.

Единственную возможность для поставок в ВСУ Кетцель видит в отказе стран НАТО от уже сделанных заказов в пользу Украины. Касательно ремонтируемых на Украине танков Leopard Кетцель выделил две проблемы. Во-первых, отсутствие на Украине мощностей для ремонта повреждённой техники, из-за чего 80–90% повреждений приходится ремонтировать прямо на линии фронта, без контроля качества. Во-вторых, это сложности с доставкой запчастей и их наличием. Наличием достаточного количества запасных элементов должны озаботиться и армии самих стран НАТО, уверен Кетцель.