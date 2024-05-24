Уилкерсон: Путин готов к войне с НАТО, и для Запада было бы безумием бросать ему вызов

Путин расширяет ВПК, потому что готовится к большой войне с НАТО, считает отставной американский полковник Ларри Уилкерсон. И если Россия прекрасно готова к долгому и продолжительному конфликту, то о Западе того же сказать нельзя: армия США находится в худшем со стоянии со времён 1970-х годов, когда закончилась война во Вьетнаме. Нечем особо похвастаться и Европе. Поэтому для Запада было бы чистым безумием бросать вызов Путину.

ЛАРРИ УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: Есть кое-что, на что мы не обращаем внимания, а если и обращаем, то об этом не говорим. А именно: Путин, назначив этого экономиста на пост министра обороны, подключает (подобно тому, как это было сделано у нас в 1941–42 гг.) огромный промышленный потенциал, который ещё во многом не раскрыт, но сохранился с советских времён, напрямую к военному аппарату. И таким образом экономике даются поручения. Показатель роста их российского ВВП увеличился с порядка 6% до примерно 7–8%.



Эти деньги идут на военные нужды, огромные суммы. У них много денег. Ещё и Китай помогает. Теперь эти деньги идут в оборонный сектор напрямую — таким образом, чтобы Путин был готов к более масштабной войне. Но он готовится к масштабной войне не с Украиной. Он готовится к войне с НАТО, если она начнётся. Хотелось бы, чтобы он не задействовал в ней ядерную составляющую. Однако ядерное оружие у него есть, и при желании он может это сделать, что, на мой взгляд, было бы безрассудно.

Если это необходимо, как он, возможно, полагает, чтобы напугать до смерти старину Джо Байдена, то, быть может, логика в этом есть.



Таким образом, он готовится к более масштабной войне, не обязательно ядерной, но, если потребуется, то к войне с нами, со странами НАТО. И хотя я действительно считаю, что в случае серьёзного посягательства со стороны НАТО на территории стран ОДКБ — Организации договора о коллективной безопасности Россия может использовать ядерное оружие для борьбы с авангардом такого посягательства, позвольте мне донести до каждого слушателя этого выпуска: в этом мире НАТО ни при каких обстоятельствах и никоим образом не смогло бы проникнуть на территорию стран ОДКБ глубже, чем на сотню километров, и продолжать действовать дольше суток.

Это абсурд. Приведу статистику. Я недавно выступал на слушаниях в американском сенате, так что могу привести вам данные о том, в каком плачевном состоянии сейчас находятся вооружённые силы США с точки зрения мобилизационного потенциала и боеготовности. Столь же плачевной, как сейчас, ситуация была лишь в начале 1970-х годов — после войны во Вьетнаме.



Так что все те, кто в нашем военном или гражданском руководстве или же в разговорах с гражданским руководством утверждают, что Америка готова мобилизоваться и бросить вызов стране, которая ведёт войну уже больше двух лет и теперь дала мощный стимул своей экономике так, что та теперь усиленно работает на военных… Это ведь чистое безумие. Это ведь чистое безумие. У Европы дела обстоят не лучше: в Германии, Франции, Италии, Норвегии, Финляндии, Швеции. Смотришь «комедию ошибок», в которой действующие лица — это череда глупцов…