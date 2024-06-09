«Что нам делать с этим хламом?» — украинцы показали France info сломанную технику, поставляемую Западом

Использованная, повреждённая, без запасных деталей и заплесневелая — военная техника, которую союзники отправляют Киеву, зачастую находится не в лучшем состоянии. При этом, как отмечают украинцы, помогать с ремонтом им никто не собирается. Телеканал France info пообщался с украинскими механиками, которые «изо всех сил стараются скрыть своё раздражение» и не понимают, что им делать «с этим хламом».

Мы находимся на тыловой базе ВСУ на западе страны, в месте, название которого держится в секрете. Именно сюда поступает часть военной техники, отправляемой союзниками. А вот и последняя американская поставка — дюжина бронетранспортёров MaxxPro, необходимых для доставки солдат к линии фронта и обратно. В порядке исключения мы получили право их снимать.

ВИКТОР, ответственный за техобслуживание: Мы получили их два дня назад. Это часть нового пакета помощи, одобренного США. Мы забрали их на границе.

Подразделения на линии фронта ожидают их с нетерпением. Однако эти машины, которые некоторое время стояли на американской базе в Европе, не могут сразу вступить в строй.

ВИКТОР: Проблема в лобовом стекле, видите? Оно повреждено. Водители совершенно ничего не видят, особенно в темноте — и это при том, что они много ездят ночью. Кроме того, мы проверили все электрические системы и предохранители — они тоже не в лучшем состоянии. Они заплесневели, потому что их давно не использовали и не обслуживали. Но лобовые стекла — это настоящая проблема, потому что эта модель не очень распространена на Украине. Мы обратились к заводам с просьбой их изготовить, но ждать придётся месяца полтора.

Это дополнительные недели ремонта — а время идёт. Украинцы тем временем стали богами изобретательности.

На другом складе стоит этот французский бронетранспортёр от Renault. Франция поставила старые машины, а сама сейчас модернизирует свою технику. Одна из осей ходовой части сломана.

ОЛЕГ, механик, начальник мастерской: И что нам делать с этим хламом?

Олег, начальник мастерской, изо всех сил старается скрыть своё раздражение. Обслуживание иностранной техники становится всё большей головной болью.

ОЛЕГ: Запчастей никаких нет. Поэтому мы пользуемся сварочными аппаратами, латаем всё, что можно, возимся со старыми деталями.

Несмотря на неоднократные просьбы в адрес союзников, запасные части так и не поступают. В то же время, когда дело доходит до обучения, этот механик по-прежнему полагается на Францию.

ОЛЕГ: В последние месяцы двое солдат из моей мастерской отправились на обучение в Мец. Они научились обслуживать машины. Но мне нужно, чтобы ещё хотя бы два человека тоже прошли обучение. Они могли бы поделиться своими знаниями с другими ребятами в мастерской. Это сделает нашу работу более эффективной.

А на этой базе люди просят ещё больше — прислать им методистов и инструкторов. Причём просят гораздо больше, чем отправку вооружённых войск.

ВЯЧЕСЛАВ, заместитель главы базы: Если наши союзники хотят прислать нам людей, то пусть это будут техники. И нам необходимо, чтобы хотя бы два специалиста остались здесь на постоянной основе, чтобы помогать нам и не тратить время впустую.

Пока же помощь им оказывают лишь местные автомеханики. Достаточно взглянуть на это кладбище бронетехники, повреждённой в результате боёв, чтобы оценить масштабы и срочность украинских потребностей.

Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.