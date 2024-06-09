Зеленский — это убийца, который отправляет украинцев пачками на верную смерть, погружая свою страну в демографическую чёрную дыру, негодует американский профессоры Тед Постол. По его словам, главарь киевского режима — вовсе не патриот, он губит свою же страну в угоду нескольким невеждам на Западе.

ТЕД ПОСТОЛ, профессор-физик Массачусетского технологического института: Будь я украинцем, я бы возненавидел Зеленского. Я сейчас ставлю себя на место украинцев. Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Украина в этой войне проиграла.



Нет ничего, что могло бы её спасти, если только русские по какой-то совершенно непонятной причине не решат сложить оружие и уйти восвояси. За исключением такого варианта, Украину уже ничто не сможет спасти — вообще ничто. Эта война полностью ею проиграна. Русские ещё даже не задействовали всю имеющуюся в их распоряжении военную мощь. У них есть 300 тысяч военных — недавно завершивших подготовку, полностью обученных и экипированных, готовых к молниеносной переброске на украинскую территорию. В этой ситуации уже ничего не предпринять. Поэтому лучшее, что можно сделать, — это попытаться остановить кровопролитие. На мой взгляд, это важнейшая необходимость.

Так что, когда Зеленский призывает этих молодых украинцев, он, прежде всего, разрушает экономику своей страны. Ведь кто-то должен работать. Молодые люди обычно более энергичны, зачастую они недавно окончили учебные заведения, так что у них больше новых и инновационных идей. Разумеется, вдобавок они в том возрасте, когда растят своих детей. Иными словами, в плане демографии на Украине в будущем возникнет чёрная дыра — из-за того, что они сейчас творят со своими репродуктивными поколениями.



Зеленский, по сути, бросает в эту дыру всё больше ни в чём не повинных людей, которых ждёт мясорубка. На поле боя у них нет никаких шансов, если только они не пройдут годичную подготовку. Полугодичная или трёхмесячная подготовка, чтобы выжить в такой боевой обстановке — это убийство. Просто убийство. И эти люди проворачивают такое без раздумий. Они не патриоты. Нельзя быть патриотом, творя такое со своим же народом.



Дата публикации 06 июня 2024 года.