NYT: измотанные украинские военные подсели на энергетики

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00:00 Тарасова: руководители не отстояли честь наших фигуристов Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что американских и японских фигуристов на Играх в Париже наградят медалями за командный турнир на ОИ-2022.

23:59 Медведев посоветовал Шольцу покаяться перед украинцами Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоило бы самому покаяться перед украинцами за то, что он обрёк их на истребление, а не высказываться в адрес президента России Владимира Путина.

23:58 Миршаймер: Украина хочет вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт Американский политолог Джон Миршаймер выразил мнение, что Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить Североатлантический альянс вступить в конфликт.

23:45 Ring: чемпион мира по боксу Мартинес провалил тест на допинг Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе мексиканец Хулио Сезар Мартинес провалил тест на допинг.

23:45 Медведев: Украина сегодня полностью управляется и обеспечивается Западом Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО во главе с Соединёнными Штатами полностью содержат Украину и управляют ею.

23:32 Багери: Иран не считает противостояние России и Запада решением по Украине Исполняющий обязанности главы иранского МИД Али Багери сообщил, что Иран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы.

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23:10 Силаев и Демидов попали в топ-3 рейтинга драфта НХЛ — 2024 от The Hockey News Два российских игрока вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ от The Hockey News.

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23:04 Downdetector: сбои в работе Telegram наблюдаются в Европе и США Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются не только в России, но и в Соединённых Штатах и Европе.

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22:46 Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана Израильская армия сообщила, что из-за пуска снарядов с территории Ливана в сторону Израиля вспыхнули пожары.

22:39 Bayern & Germany: власти Мюнхена не разрешают УЕФА провести фейерверк на открытии Евро Власти Мюнхена не хотят давать УЕФА разрешение на проведение праздничного фейерверка на открытии чемпионата Европы по футболу 2024 года.

22:20 Леонова: американцы заслуженно получат золото ОИ-2022, они были чистыми с точки зрения допинга Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Леонова прокомментировала новость, что американских и японских фигуристов на Играх в Париже наградят медалями за командный турнир на ОИ-2022.

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22:07 МИД: расследование приведшей к гибели Раиси авиакатастрофы продолжается Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери сообщил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы, в результате которой погиб иранский лидер Ибрагим Раиси, продолжает расследование.

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20:50 Шестеро мирных жителей ДНР пострадали при обстрелах ВСУ за день В результате обстрелов ВСУ за день в ДНР пострадали шестеро мирных жителей, сообщил глава республики Денис Пушилин.

20:49 Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Канады «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Mercedes стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1».

20:36 Колосков: не вижу развития молодых игроков в сборной России Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о молодых игроках в сборной России.

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20:20 Суд в Москве арестовал замглавы Тюменской области Вахрина за взятку Басманный суд Москвы арестовал замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере.

20:20 Журова: никто не должен запрещать участие в Олимпийских играх Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что никто не может запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.

20:09 Рособрнадзор: на прифронтовых территориях зафиксировано четыре случая срыва ЕГЭ Рособрнадзор зафиксировал четыре случая срыва ЕГЭ в ЛНР и Брянской области в результате воздушной тревоги, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на ПМЭФ-2024.

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19:50 В «Наполи» опровергли информацию об интересе к Сперцяну Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

19:48 Четверо пострадавших при ударе ВСУ по селу Херсонской области направили в Крым Четырёх человек, пострадавших при ударе ВСУ по селу Садовому в Херсонской области, направили на лечение в Крым, сообщает Минздрав региона.

19:39 Самолёт Piper аварийно сел на шоссе в районе Лыткарина в Подмосковье Легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарина в Подмосковье.

19:37 Пасечник: пострадавший от удара ВСУ дом в Луганске можно восстановить Повреждённый от ракетного удара ВСУ жилой дом в Луганске, предварительно, подлежит восстановлению, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.