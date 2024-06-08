Spiegel: «Миссия НАТО на Украине» ещё не создана, но уже пугает немцев

Берлин раздражает партнёров по НАТО, сообщает Der Spiegel, когда отказывается поддержать название «Миссия НАТО на Украине» для структуры, через которую Киев будет получать в будущем помощь. Берлин опасается, что с таким названием можно будет подумать, что альянс отправит солдат на Украину и тем самым даст Москве аргументы в информационном противостоянии. Вместо этого в Германии предлагают назвать её PACT — «Обещание по координации помощи и обучению».

НАТО хочет взять на себя координацию помощи Украине. «Старт нового проекта по поддержке Украины в идеале должен быть дан на следующем саммите альянса в Вашингтоне», — сообщает Der Spiegel. Идея проекта появилась из-за опасений, что США не смогут продолжать поддерживать Украину в случае прихода к власти Дональда Трампа и из желания Йенса Столтенберга «показать президенту России Владимиру Путину, что он не победит». Через новую структуру альянса Украина должна будет ежегодно получать помощи на €40 млрд.

Структура ещё не создана, но уже вызывает разногласия в альянсе. «Федеральное правительство раздражает партнёров по плану для Украины», потому что Германия не хочет, что она называлась «Миссия НАТО на Украине». Как указывает Der Spiegel, «федеральное правительство занимает позицию, согласно которой название «Миссия НАТО на Украине» может быть ошибочно понято как означающее, что альянс хочет отправить солдат на Украину». В Берлине считают, что тем самым дают Москве аргументы в информационном противостоянии НАТО.

С такой позицией Германия, однако, «осталась одна на баррикадах». «Сторонники использования термина «миссия», однако, утверждают, что Кремль, так или иначе, осудит проект НАТО как агрессию и будет использовать его для кампаний по дезинформации», — указывает журнал. Вместо «Миссии НАТО на Украине» Берлин предлагает PACT — Pledge Assistance Coordination and Training, что переводится как «Обещание по координации помощи и обучению». Источники Der Spiegel сообщают, что Берлину не удастся настоять на своей позиции из-за «жёсткой позиции других государств». МИД Германии отказался комментировать изданию ситуацию.