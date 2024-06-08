Hill: «позорит жертву наших солдат» — Кеннеди раскритиковал Байдена за сравнение украинского конфликта со Второй мировой

12:27
МИД: Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не отказывалась от диалога с ядерными державами.
12:23
Журналист Грандессо — о трансфере Сафонова: есть сомнения из-за того, что он русский
Журналист издания La Gazzetta dello Sport Алессандро Грандессо поделился мнением о потенциальном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».
12:14
В СК заявили о завершении расследования убийства певца Игоря Талькова
Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование убийства певца Игоря Талькова.
12:10
FIDE призвала ФШР завершить работу на территории новых регионов России
Международная шахматная федерация (FIDE) призвала Федерацию шахмат России (ФШР) прекратить деятельность на территории Крыма и новых регионов страны.
12:09
Меняйло призвал жителей Северной Осетии не публиковать фото и видео БПЛА
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал жителей республики не выкладывать в сеть фото и видео с места падения беспилотников, а также работы средств ПВО.
12:08
Синоптик: в Москве температура на неделе превысит норму примерно на 4 градуса
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.
12:05
Более 1000 человек стали участниками циркового шествия на выставке «Россия»
На выставке «Россия» состоялось шествие артистов цирка, объединившее представителей разных жанров: акробатики, атлетики, гимнастики, жонглирования, иллюзии, клоунады, эквилибра и многих других. Цирковое шествие было организовано специально для юных посетителей в рамках Дней детства.
11:52
Бизнесу могут разрешить отправлять запросы в госорганы только в электронном виде
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что с 2025 года бизнесу могут позволить отправлять запросы в государственные органы только в электронном виде.
11:51
Чемпион России по лёгкой атлетике в шутку заявил, что не знает Томаса Баха
Российский барьерист Анатолий Киселёв поделился мнением о руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе и президенте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяне Коу.
11:45
Сечин заявил о «фантомных баррелях» нефти на рынке
Глава «Роснефти» Игорь Сечин связал снижение цен на нефть после решений ОПЕК+ с наличием на рынке «фантомных баррелей».
11:41
Шевченко: для российского спорта в отстранении от международных турниров лишь плюсы
Российская биатлонистка Наталия Шевченко поделилась мнением об отстранении отечественных спортсменов с международной арены.
11:32
Чендлер опроверг слухи об отмене боя с Макгрегором
Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер заявил, что поединок против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора состоится.
11:29
Волонтёр рассказал RT о первой встрече с найденными в свердловском лесу детьми
Волонтёр Русской медной компании рассказал RT о первой встрече с детьми, которых они нашли в лесу Свердловской области.
11:28
Меняйло: сбитые в Моздоке беспилотники пытались атаковать военный аэродром
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что три беспилотника, которые были уничтожены российскими ПВО, намеревались атаковать военный аэродром.
11:27
Безруков — о штрафе со стороны РФС: есть шутки за 300, а есть за 100 тысяч рублей
Полузащитник «Рубина» Сергей Безруков впервые прокомментировал наказание, которое вынес комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) .
11:21
Пасечник объявил в ЛНР 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил в ЛНР 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ.
11:16
Системы ПВО сбили очередной БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО армии России сбили очередной беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.
11:14
Сечин: страны ЕС ещё не раз пересмотрят цели по выбросу углеродов
По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, европейские страны ещё не раз пересмотрят свои цели по выбросу углеродов, потому что их климатическая политика привела к росту цен.
11:11
Президент Боливии рассказал о желании страны вступить в БРИКС
Президент Боливии Луис Арсе рассказал RT о желании страны вступить в БРИКС.
11:07
Казакевич и Сола посетили товарищеский матч сборных Белоруссии и России по футболу
Биатлонистки Ирина Казакевич и Анна Сола побывали на товарищеском матче сборных Белоруссии и России в Минске.
11:05
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ села Садового в Херсонской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими боевиками села Садового в Херсонской области. В результате удара погибли 22 человека.
10:59
В ВОЗ назвали вопросом времени начало пандемии из-за новой «болезни X»
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев назвал вопросом времени начало пандемии из-за новой «болезни X».
10:53
Ксения Шойгу: дети должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом и расти в мастерстве
Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу поделилась мнением о том, какими должны быть занятия спортом в России.
10:47
Президент Боливии Арсе рассказал о влиянии российского образования на страну
Президент Боливии Луис Арсе рассказал RT о влиянии российского образования на развитие латиноамериканской страны.
10:46
Винер — о россиянах на Олимпиаде: всё равно буду смотреть, но иногда
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о выступлении российских спортсменов на предстоящих в Париже Олимпийских играх 2024 года.
10:34
Зеленский попросил Байдена обсудить детали с поля боя без прессы
Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже Владимир Зеленский попросил обсудить детали с поля боя без присутствия представителей СМИ.
10:31
Янчук — о выступлении Медведева на «Ролан Гаррос»: ни успех, ни провал
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выступлении Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции по теннису.
10:24
Суд арестовал директора электротранспортной компании после ДТП в Кемерове
Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца директора электротранспортной компании, которая выпустила на линию трамвай с неисправностью тормозов.
10:23
Расчёты ТОС-2 «Тосочка» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
В Минобороны России заявили, что расчёты ТОС-2 «Тосочка» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.
10:22
Цветков: Винер считает, что художественная гимнастика — мужской вид спорта
Лучший спортсмен России сезона-2023/24 по художественной гимнастике Данил Цветков рассказал, как президент федерации Ирина Винер помогает мужской команде.
10:13
Гладков: храм и два частных дома повредило при атаке БПЛА на Прохоровку
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что храм и два частных дома повредило при атаке БПЛА на Прохоровку.
10:07
Директор электротранспортной компании в Кемерове признал вину по делу о ДТП
Директор Кемеровской электротранспортной компании, которая выпустила на линию трамвай с неисправными тормозами, признал свою вину.
10:02
Патрушев: в России не будет резких скачков цен на ягоды и фрукты
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что в стране не будет резких скачков цен на ягоды и фрукты.
09:59
Левитин: Игры Будущего в Казани показали, что молодёжь меняет взгляды на спорт
Первый вице‑президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин считает, что Игры Будущего, которые в 2024 году прошли в Казани, показали взгляды молодого поколения на спорт.
09:51
Губернатор Астраханской области рассказал об отражении атаки беспилотника
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о попытке беспилотника атаковать объект в регионе.
09:50
Глава Ла Лиги пожаловался на огромные убытки из-за пиратских трансляций
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь высказался на тему нелегальных трансляций.
09:41
МВД заявило о планах наградить нашедших детей в Свердловской области волонтёров
Руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил RT, что волонтёров, которые нашли пропавших в лесу региона детей, наградят.
09:36
Поветкин считает маловероятным своё возвращение в бокс
Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин поделился мнением относительно возможности возобновить профессиональную карьеру.
09:33
Мурашко: в больницах остаются пятеро пострадавших в «Крокусе»
В медицинских учреждениях остаются пятеро пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
09:23
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Северной Осетии
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Северной Осетии.
09:23
Кузяев уверен, что у Сафонова получится проявить себя в ПСЖ
Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев поделился мнением о предстоящем трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».
09:18
Сальдо: глубоко эшелонированная система ПВО создаётся в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе создаётся глубоко эшелонированная система ПВО.
09:17
Суд в Кемерове арестовал выпустившего трамвай с неисправными тормозами мастера
Центральный районный суд Кемерова арестовал мастера электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами.
09:06
Российские шахматисты смогут выступать в турнирах после отстранения национальной федерации
Российские шахматисты смогут принимать участие в международных соревнованиях после отстранения Федерации шахмат России (ФШР).
09:02
В Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов
Крымские власти планируют национализировать имущество 110 лиц, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.
09:01
Пушилин заявил о растягивании резервов ВСУ из-за ситуации в Харьковской области
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о растягивании резервов украинских военных из-за наступления ВС России в Харьковской области.
08:56
Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча с Белоруссией
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча с командой Белоруссии в Минске.
08:50
Пасечник заявил об извлечении из-под завалов в Луганске тел ещё двух человек
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об извлечении из-под завалов жилого дома в Луганске тел ещё двух человек.
08:44
Al Jazeera: около 3000 детей в секторе Газа лишились конечностей из-за конфликта
По меньшей мере 3 тыс. палестинских детей остались без конечностей в результате ведущихся израильской армией боевых действий в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на врачей.
08:44
Земмур: нельзя забывать роль России в победе над нацистской Германией
Экс-кандидат в президенты Франции, лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур призвал не забывать о том, что ещё до высадки американцев в Нормандии именно Россия нанесла сокрушительный удар нацистской Германии.