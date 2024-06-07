Time: действия Байдена на Украине повышают риск столкновения НАТО с Россией

США и их западные союзники повышают ставки, предоставляя ВСУ право использовать своё оружие для атак на Россию и обещая отправить собственный персонал для обучения украинских военных. Подобные шаги могут резко и неожиданно привести к обострению украинского конфликта, считает обозреватель Time Йен Бреммер.

Администрация Байдена берёт на себя все больший риск, чтобы поддержать Киев. Последним примером является решение Белого дома разрешить ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Кроме того, НАТО планирует отправить свой персонал на Украину для обучения её армии, пишет обозреватель Time Йен Бреммер.

По его словам, ещё шесть месяцев назад западные лидеры не были готовы обсуждать ни одно из этих изменений — по крайней мере, публично. Но недавние военные успехи России и ужесточение отношения США и их союзников к Владимиру Путину «начали стирать эти красные линии».

Между тем угроза конфликта России с США и другими членами НАТО увеличивается и становится реальнее. Кремль не собирается нападать на альянс «в лоб», но может найти другие способы усложнить жизнь странам альянса, в том числе с помощью кибератак, рассуждает публицист.

Существует также очевидный риск того, что ВСУ используют западное оружие для атак, «которые затронут российское гражданское население». Или что в результате ударов Москвы по Украине погибнут инструкторы НАТО. Любой сценарий приведет к дальнейшему обострению ситуации, полагает автор статьи.

«В общем, не обманывайтесь видимостью патовой ситуации на украинском поле боя. Существуют растущие опасности, которые могут резко и неожиданно повысить ставки в этом конфликте», — предупреждает Бреммер.