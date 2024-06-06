Трамп: из-за Байдена США могут ввязаться в ядерную войну

Существует такая возможность, что из-за Джо Байдена США ввяжутся в ядерную войну, заявил в интервью Fox News бывший американский лидер Дональд Трамп. По его словам, этот ядерный конфликт может нанести Соединённым Штатам такой ущерб, что уже ничего не будет иметь значения.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США, кандидат в президенты от республиканцев: Я вам скажу следующее: есть шанс, что из-за нашего лидера мы ввяжемся в третью мировую войну. Я не хочу подробно останавливаться на том, в каком он состоянии. В некотором смысле это не я должен обсуждать. Я могу сказать вот что: председатель КНР Си (Цзиньпин. — ИноТВ), Путин, Ким Чен Ын — все эти лидеры на пике своей формы, в умственном плане они на пике форме. При этом они работают с тем, кто не на пике формы. И, честно говоря, он никогда там не был. Он никогда не был ярчайшим умом, и все это понимают. Всем это известно.



Взгляните на его внешнюю политику: на протяжении лет она всегда была ошибочной. Взгляните на все эти вещи, на его закон о борьбе с преступностью 1990-х годов. Насколько ужасным он оказался для определённых групп населения. Он никогда не демонстрировал отличных результатов в том, чем он занимался. Он преуспевал потому, что был напоказ дружелюбным и доброжелательным.



И вот что меня всерьёз беспокоит. Я люблю нашу страну, и я не хочу видеть, как наша страна вступит в ядерную войну и настолько серьёзно пострадает, что наши слова не будут иметь значения, всё это не будет иметь значения, это место не будет иметь значения, ничего не будет иметь значения, поскольку здесь уже практически ничего не будет.



Уровень мощности оружия и вооружений, а ведь это реальные вооружения, которые хуже тех вооружений, о которых мы недавно говорили. Это конец. Это полное уничтожение. Возможно, полное уничтожение мира. А у нас (у власти находится. — ИноТВ) человек, который неспособен даже это обсудить.



На днях он говорил о том, что ядерное (оружие. — ИноТВ) уже не имеет такого значения. А значение имеет — только подумайте об этом — глобальное потепление. Единственное глобальное потепление, которые меня волнует, — это ядерное глобальное потепление, поскольку оно действительно возможно.



Дата публикации 06 июня 2024 года.