Комментатор Fox: у Трампа 70-процентные шансы на победу

Впервые за долгое время американцы могут сравнить реальные достижения двух кандидатов в президенты, и это сравнение явно не в пользу Байдена, рассуждает в интервью Fox Business политический комментатор Молли Хемингуэй. По её словам, при Трампе народу жилось лучше, а попытки Байдена посадить своего противника в тюрьму смотрятся неприглядно.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Взгляните, избирательная кампания Трампа и национальный комитет Республиканской партии в мае собрали 141 миллион долларов (в виде пожертвований. — ИноТВ). Ещё больше денег они собрали, начиная с субботы 1 июня, после оглашения обвинительного вердикта. С нами на связи Молли Хемингуэй. Молли, почему вы говорите, что у Трампа 70-процентные шансы на победу? На чём это основано?



МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ, комментатор Fox News: Вот что произошло на прошлой неделе: президент Байден и Демократическая партия продемонстрировали, как они используют юридические механизмы, чтобы посадить в тюрьму своего главного политического противника. И я думаю, что американцам это не нравится.



Но настоящие проблемы вы только что изложили: впервые за очень долгое время американцы действительно могут сравнить двух кандидатов в президенты на основании их достижений. И американцы знают, какой была экономика, какой была граница, какой была внешняя политика при президенте Трампе. И они знают, каким всё это было при Байдене. Вот почему рейтинг симпатий к Байдену так низок. Думаю, важный довод в пользу Байдена звучит так: «Голосуйте за Байдена, потому что он не Трамп!» Но на самом деле рейтинг антипатий к Байдену ещё выше, чем к Трампу.



Американцам явно не нравится то, что он (Байден. — ИноТВ) предлагает, и им не нравятся его попытки посадить в тюрьму своего политического противника, что само по себе звучит невероятно. Но, по всей видимости, теперь в нашей стране такое происходит! И я думаю, американцам это не нравится.



СТЮАРТ ВАРНИ: Остаётся только покачать головой. Байден сейчас строит свою кампанию на том, что Трамп — «осуждённый уголовник», называет его сумасшедшим, неуравновешенным. Это сработает?



МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ: Знаете, мы действительно переживаем исторический момент. Никогда ещё политическая партия в Америке не пыталась посадить своего политического противника в тюрьму. Подобное случается в других странах, но мы всегда гордились тем, что у нас такого не бывает. Итак, что касается безответственного, опасного, неуравновешенного поведения, люди скорее скажут, что использовать суды, чтобы посадить своего политического противника в тюрьму или разорить его и его семью, это гораздо хуже, чем всё, что они уже видели при президенте Трампе. А многим при Трампе жилось очень хорошо.



СТЮАРТ ВАРНИ: Очень интересная ситуация с противостоянием этих двух кандидатов. Остаётся пять месяцев, и похоже, что на данный момент преимущество у Трампа. Спасибо, что уделили нам время сегодня, Молли, мы вам всегда признательны. До скорой встречи!



МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ: Спасибо, Стюарт!



Дата выхода в эфир 04 июня 2024 года.