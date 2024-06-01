Washington Times: избиратели не откажутся от Трампа, невзирая на любой приговор

Осуждение Дональда Трампа не изменит настроения американского электората. Наоборот, по мнению социологов, вердикт нью-йоркского суда «зарядит энергией» лояльную базу экс-президента США и повысит его поддержку в колеблющихся штатах, пишет The Washington Times.

Обвинительный приговор, вынесенный нью-йоркским судом в отношении Дональда Трампа, «зарядит энергией» лояльную базу экс-президента США и побудит избирателей в ключевых колеблющихся штатах поддержать его на грядущих выборах. Такое мнение высказывают аналитики и показывают опросы, пишет The Washington Times.

Согласно исследованиям, подавляющее большинство людей, планировавших голосовать за Трампа, заявили, что не изменит своего мнения, несмотря на вынесенный приговор. Кроме того, республиканцы и сторонники третьих партий признали, что осуждение бывшего главы Белого дома повышает вероятность того, что они отдадут ему свой голос.

«Я думаю, что люди сплачиваются вокруг Трампа. Они (американские власти. — ИноТВ) сделали его жертвой и мучеником, что мне казалось невозможным», — заявил социолог Джим Маклафлин.

Его коллега Стив Митчелл подтвердил: «Я думаю, это (приговор в Нью-Йорке. — ИноТВ) придаст энергии его электорату. У него есть потенциал повысить явку избирателей среди республиканской базы и избирателей Трампа».