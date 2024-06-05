«Предвыборный камуфляж» — сенатор США раскритиковал новый закон Байдена об ограничении миграции

Ожидается, что в ближайшее время Джо Байден подпишет указ, ужесточающий контроль над нелегальной миграцией со стороны Мексики. Как отметил в интервью Fox News сенатор Тед Круз, подобные меры — «предвыборный камуфляж» — Байден принимает уже не в первый раз. По его словам, таким образом демократы пытаются показать избирателям, что они всё-таки могут решать проблемы, — несмотря на то что решения эти временные и неэффективные.

ТЕД КРУЗ, сенатор от штата Техас: Это очередное воплощение того, что я называю предвыборным камуфляжем. Все демократы, особенно Джо Байден, думают, что избиратели тупые. Помните, перед выборами в 2022 году, прямо перед выборами, Джо Байден высвободил часть нефти из стратегического нефтяного резерва, и это привело к тому, что цены на бензин немного упали? Они думают, что избиратели глупы и не замечают, что цены на бензин по-прежнему крайне высокие, а если их немного снизить, то люди скажут: «Смотрите, ну разве всё не чудесно?»

Или списание студенческих кредитов, когда он выделяет на это (или просто говорит, что выделяет) триллион долларов прямо перед выборами, пытаясь убедить молодых людей: «Эй, взгляните, я делаю вещи бесплатными! Просто голосуйте за демократов!» Конечно же, он знал, что суд такую меру не поддержит, — и так оно и вышло.

Но его ведь это не остановило?

ТЕД КРУЗ: Не остановило. Просто всё дело в ложных обещаниях ради выборов.

Этот указ об ограничении миграции, который будет подписан завтра… Джо Байден встанет и скажет: «Мы обеспечим безопасность границы!». И знаете что? Могу предсказать: в течение следующих пяти месяцев мы действительно увидим, что показатели пересечений границы немного снизятся. Но не обольщайтесь на этот счёт. Это всё равно что немного снизившиеся цены на бензин.

Они принимают этот указ прямо перед выборами. Они делают это, чтобы их полезные идиоты в корпоративных СМИ сказали: «Боже, Байден решил проблему! Больше не о чем беспокоиться!». Это абсолютная ложь. В нашу страну вторглись 11 миллионов человек потому, что Джо Байден и демократы захотели, чтобы в эту страну вторглись 11 миллионов человек.

Дата выхода в эфир 04 июня 2024 года.