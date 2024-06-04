Предвыборный штаб: Трамп решительно настроен спасти страну от Байдена — и американцы его поддерживают

Бывший президент США Дональд Трамп после признания его виновным по делу о фальсификации деловой отчетности как никогда решительно настроен победить на выборах в ноябре, заявила в эфире Fox Business пресс-секретарь его предвыборного штаба Кэролайн Левитт. По словам Левитт, юристы Трампа готовы с апелляциями по делу дойти вплоть до Верховного суда, так как видят достаточно оснований обжаловать решение.

КЭРОЛАЙН ЛЕВИТТ, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа: Наши юристы с самого начала заявили, что оснований обжаловать это решение более чем достаточно, они сделают это немедленно и готовы с апелляциями дойти вплоть до Верховного суда. Они на 100% уверены, что в конечном итоге решение будет отменено, поскольку всё это дело было надуманным и не имело под собой оснований. Обвинения выдвинули только потому, что отвечать по ним пришлось президенту Трампу, а нам остаются считанные месяцы до выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Наш штаб продолжит свою работу. Могу сказать, что президент Трамп никогда ещё не был так решителен в своей борьбе за спасение нашей великой страны. В субботу он посетил бой UFC, где его встречали как героя. За 24 часа после оглашения вердикта наша предвыборная кампания собрала 53 миллиона долларов. Трамп завёл учётную запись в TikTok, и у него уже 3,5 миллиона подписчиков. Вчера по всей стране от калифорнийского города Хантингтон-Бич [на западе] до штата Нью-Гэмпшир и [нью-йоркского боро] Статен-Айленд [на востоке] избиратели организовывал автопробеги. Это была низовая инициатива, эти акции организовывал не наш штаб, а народ.

Сейчас по всей стране люди поднимаются, и наблюдается ощутимый сдвиг в динамике. Мы продолжим извлекать из этого максимум, и в ноябре президент Трамп одержит победу.

Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.