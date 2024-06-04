«Глубинное государство» давно хочет уничтожить Дональда Трампа. Недавний уголовный вердикт суда присяжных стал еще одним звеном на этом пути, пишет American Conservative. Но для избирателей этот приговор не будет иметь большого значения: все видят, что он шит белыми нитками.

Восемь лет юридической и процедурной войны с Дональдом Трампом обнуляют любое развитие событий в правовом плане, пишет American Conservative. Суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в связи с покупкой молчания порнозвезды. Он стал первым американским президентом, ставшим преступником, пишет American Conservative.

На Земле есть только два человека, которые знают, был ли роман между Сторми и Трампом на самом деле. Трамп сказал нет, Сторми сказала да; Присяжные согласились с ней, при полном отсутствии каких-либо доказательств. При этом присяжные поверили второму свидетелю, Майклу Коэну, основываясь только на его добром слове. И это несмотря на то, что Коэн попал в тюрьму за лжесвидетельство, был пойман на лжи Конгрессу, лишен адвокатской лицензии и фактически солгал во время дачи показаний на суде.

Но имеет ли этот приговор какое-либо значение для избирателей? В конце концов, как отметил Трамп, «Настоящий вердикт будет вынесен народом 5 ноября». Трамп по-прежнему имеет право баллотироваться на пост президента и занимать эту должность в случае избрания.

Большинство зарегистрированных избирателей заявили, что обвинительный приговор по делу Трампа не повлияет на их голоса на президентских выборах 2024 года.

Как и в других странах третьего мира, где судебная система используется для борьбы с политическими оппонентами, будем надеяться, что люди увидят правду, поскольку у них все еще есть последняя карта, которую нужно разыграть. «Глубинное государство» с самого первого дня пыталось уничтожить Дональда Трампа, обвинив его в сговоре с Россией.

Но Трамп обращает внимание избирателей не на то, кем он является (его личная жизнь уже давно включена в голосование), а на то, что он представляет для электората. Таким образом, трудно представить, что этот обвинительный приговор, каким бы несправедливым он ни был, будет иметь слишком большое значение в ноябре, уверен автор.