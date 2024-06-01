От ликования до отвращения — Times о мировой реакции на обвинительный приговор Трампу

Вынесение обвинительного приговора бывшему президенту США по делу о фальсификации финансовой документации не осталось без внимания во всём мире, пишет The Times. При этом, если, например, в Китае на него отреагировали ликованием относительно «нелепости демократии западного образца», политики в Италии и Венгрии экс-президента Соединённых Штатов поддержали.

Мировая реакция на исторический обвинительный приговор Дональду Трампу варьировалась от ликования в Китае до отвращения в Италии, где бывшего президента США назвали «жертвой судебного преследования», сообщает The Times.

В китайских социальных сетях признание Трампа виновным по 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации финансовой документации стало самой популярной темой дня, набрав сотни миллионов просмотров. В соцсетях, где всё чаще звучат антиамериканские, националистические настроения, тот факт, что «преступник» может всё же стать президентом назвали отражением «нелепости демократии западного образца».

В России, где, полагает издание, на Трампа смотрят со смесью «недоверия и возможностей», чиновники указали на заговор. «То, что там идёт просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заместитель премьер-министра Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини высказал полную поддержку Трампу и солидарность с ним, назвав экс-президента «жертвой судебного преследования и процесса политического характера». А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Трампа продолжать бороться. «Пусть народ вынесет свой вердикт в ноябре этого года!» — приводит The Times его слова.