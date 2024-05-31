Макфарланд: после обвинительного вердикта Трамп точно победит на выборах

«Судилище на уровне банановой республики», которое устроили над Трампом его противники, сильно ударит по имиджу США, считает эксперт по нацбезопасности Кейти Макфарланд. По её мнению, во всём мире будут теперь знать, что США — это страна в упадке. С другой стороны, Трамп теперь скорее всего победит на выборах, и к его персоне, напротив, будут относиться с ещё большим уважением.

ВЕДУЩАЯ: А сейчас мы поговорим с Кэтлин Макфарланд, бывшим высокопоставленным советником Трампа по вопросам национальной безопасности. Итак, Кэтлин, что вы думаете по поводу того, что экс-президент США Дональд Трамп был признан виновным?

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, экс-советница Трампа: Что ж, они сейчас обеспечили ему президентство. Кроме того, я знаю Дональда Трампа, я знаю, как он реагирует на те или иные вещи. Сейчас, если говорить о его недавнем заявлении, кажется, что он несколько потрясён... но он оправится и будет бороться. И дальше произойдёт следующее... Они ведь не только успешно обеспечили ему победу на выборах... Что будет, если говорить о других странах, которые смотрят на нас? Как президент США вы обладаете весьма серьёзным статусом среди других лидеров в мире, среди других стран. Та Америка, что отстаивает добро и справедливость - сейчас это всё ушло.

Другие страны теперь могут посмотреть на нас и сказать: «Хм, а вы кто такие, собственно?..» И это подпитывает ту риторику, которую мы слышим от китайского лидера Си Цзиньпина и Владимира Путина и от других людей, о том что американская демократия не функционирует, о том, что в 21-м веке демократия не работает... Мол, «забудьте об Америке — это страна в упадке; в том, что касается будущего, равняться следует на нас»... То есть это подпитывает подобную риторику.

И если я права, и Дональда Трампа изберут президентом, и он вернётся на этот пост ещё более сильным, чем когда бы то ни было, то тогда на международной арене другие лидеры скажут: «Вот это да — они с чем только на него не набрасывались: и импичмент пытались устроить, и в тюрьму хотели посадить; пытались собрать на него всё что только можно... а он по-прежнему стоит несокрушённый».

И хотя представление о Соединённых Штатах, конечно, будет сильно подпорчено в результате этого очевидного показательного судилища на уровне банановой республики, подобие которому обычно наблюдается в Советском... в России... тем не менее, Дональд Трамп будет всеми восприниматься как крутой, недюжий малый. И таким вот странным, бумерангоподобным как бы образом самого Трампа это сделает намного сильнее, хотя статус США при этом и понизится.

ВЕДУЩАЯ: Кэтлин, а что вы думаете по поводу того, что бывший высокопоставленный советник при Бараке Обаме Дэвид Аксельрод написал в «Твиттере», а также в колонке для CNN, о том, что для предвыборной кампании Байдена было большой ошибкой проводить пресс-конференцию (совсем недавно, всего несколько дней назад) прямо у здания суда в Нью-Йорке; что делать этого не следовало — это плохая оптика, и результат здесь был обратный ожидаемому... Что вы думаете на этот счёт?

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: Да, это подтверждает здесь мой аргумент. Если иностранные лидеры смотрят на США и говорят... Они не всматриваются здесь во все нюансы — мол, отчитался он там о чём-то, было ли то-то и то-то нарушением правил ведения предвыборной кампании — они просто смотрят на это и говорят вот что: «Президент США использует министерство юстиции, чтобы расквитаться со своим главным политическим оппонентом — человеком, который, вероятно, победит его на выборах».



Так что, совершенно очевидно, что это политически мотивированные действия, и Соединённые Штаты выглядят так, словно мы здесь ничем не лучше, чем кто-либо другой — и напротив даже, пожалуй, намного хуже. Но самим американцам, я думаю, это посылает вот какой сигнал...



Особенно это касается людей пока что неопределившихся, которые рассуждают примерно так: «Ну, Трамп мне не симпатичен — мне не нравятся «злые» твиты...» — бла-бла-бла — «он раскалывает общество...»



Но когда они видят такое, это вызывает у них следующий отклик: «Ого! Ничего себе! Что у нас в стране вообще происходит, если министерство юстиции (раньше отличавшееся непредвзятостью, а теперь очевидно работающее на Демократическую партию) может просто разорвать на части кандидата на пост президента США, который лидирует по опросам общественного мнения и вероятно победит на выборах...»



Дата публикации 31 мая 2024 года.