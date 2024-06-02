Трамп-младший: США уже воюют с Россией и провоцируют третью мировую

Ни один показатель не улучшился при Джо Байдене, уверен Дональд Трамп-младший. В беседе с журналистом Такером Карлсоном он подчёркивает, что США сейчас находятся на грани третьей мировой войны с крупнейшей ядерной сверхдержавой. Вашингтон позволяет какому-то бывшему актёру запускать американские ракеты по России, провоцируя эту войну. Более того, США уже воюют с Россией.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ, американский предприниматель: Люди могут даже не соглашаться с Трампом во всём. Да это и необязательно. Я, конечно, как послушный сын, во всём с ним согласен, Такер. Но, знаете…

Это уже стало принципиально.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Да. Но, опять же, назовите хоть один показатель, который улучшился при Джо Байдене. Мы на грани третьей мировой войны с крупнейшей в мире ядерной сверхдержавой по количеству ядерных баллистических ракет. Не знаю. Мы будем продолжать это спонсировать? Мы позволяем какому-то парню, который до этого был каким-то непонятным актёром, запускать произведённые в США ракеты по России, провоцируя это [третью мировую]. Что ж, я полагаю, что… Ну, возможно, в этом всё дело. Может, это ещё один отвлекающий манёвр? В 2020 году COVID отвлёк внимание [от выборов], позволив им манипулировать происходящим. Может, третья мировая война — это отвлекающий манёвр для этих выборов.

Некоторые сказали об этом ещё год назад.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Да…

Этот маразматик не может победить, это приведёт нас к войне.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: И, если честно, я не рассуждаю об этом как-то легкомысленно, но при этом я… не знаю, был бы я хоть сколько-то удивлён? Нет, я считаю, это безумие. Это сумасшествие. Но думаю ли я, что они это сделали бы? Сто процентов.

Как, по-вашему… — это последний вопрос — может, я забегаю вперёд, но не думаю, что мы так уж далеки… мы уже воюем с Россией.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Да, естественно.

Если мы нацеливаемся…

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Тот разоблачитель, говоривший о непосредственном участии в конфликте… Я ещё никогда в жизни не видел, чтобы разоблачитель пропадал настолько быстро.

Ага, интересно куда…

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Интересно, почему же. Словно бы что-то такое и правда происходит.



Дата выхода в эфир 01 июня 2024 года.