Guardian: Лондон приближает Судный день, стремясь расширить свои ядерные силы

В статье для The Guardian бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин раскритиковал британских политиков, которые продвигают повышение трат на оборону и обновление ядерных сил, прикрываясь беспокойством о национальной безопасности и потенциальным конфликтом с Москвой. По его словам, подобные шаги лишь способствуют обострению ситуации в мире.

После периода постепенного сокращения, последовавшего за окончанием холодной войны, количество действующего ядерного оружия вновь возросло. Сейчас в мире насчитывается более 12,5 тыс. боеголовок, причём 90% из них принадлежат России и США, пишет в статье для The Guardian бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

В отличие от времён Маргарет Тэтчер сегодня британское правительство больше не распространяет буклеты, в которых советуют согражданам, как выжить в ядерной войне. Вместо этого оно «полностью зарывает голову в песок, закрывая глаза на тот факт, что часы Судного дня приближаются к полуночи», отмечает автор статьи.

В недавней речи нынешний лидер лейбористов и вероятный кандидат в премьеры Кир Стармер заявил, что в случае победы на парламентских выборах он сосредоточится на вопросе национальной безопасности, пообещав увеличить расходы на оборону и обновить британский ядерный арсенал. Но эти шаги лишь обострят существующую напряжённость в мире, считает Корбин.

Представители тори тоже не отстают и пугают население тем, что страна может оказаться в состоянии войны к концу десятилетия. При этом британские СМИ не спрашивают политиков, что они делают, чтобы не допустить «сползания» к затяжному вооружённому противостоянию с Россией, недоумевает автор статьи.

На его взгляд, следующее правительство Альбиона может рассчитывать на роль мирового лидера только при условии, что оно будет способствовать делу ядерного разоружения. Пока же Лондон не способен даже соблюдать уже подписанные договоры. Британские власти утверждают, что они по-прежнему привержены договору о нераспространении 1968 года, но их запасы стратегического оружия «говорят громче слов».

«Те, кто бьёт себя в грудь во имя национальной безопасности, должны знать, что в ядерной войне нет победителей. Если наши политики заботятся о наследии, которое они оставляют после себя, им, вероятно, следует рассмотреть следующий сценарий: если они продолжат идти по текущему пути, вокруг может не остаться вообще никого, кто о них вспомнит», — предупреждает Корбин.