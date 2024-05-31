Экс-полковник бундесвера: если мы разрешили Киеву бомбить Россию, это ещё не значит, что она не ответит

На надгробии Запада, конечно, можно будет написать «я был прав», считает Вольфганг Рихтер, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP), но лучше было бы подумать стратегически и не доводить ситуацию до прямого столкновения с Россией. В эфире Die Welt Рихтер критикует зацикленность Запада на правах Киева и указывает, что Украина провоцирует Москву, атакуя российские силы ядерного сдерживания. По его мнению, Киеву нужно ограничить рамки дозволенного.

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Например, Украина недавно атаковала радар российских РВСН в Армавире, то есть в Южном военном округе. И это повлияло на возможность раннего предупреждения об атаке ядерных ракет. Если продолжать так поступать, то это игра с огнём. Потому что это на самом деле раскручивание эскалации.

Если Россия придёт к выводу, что её возможности по нанесению «удара возмездия» или раннего предупреждения находятся под угрозой, тогда, конечно, могут быть предприняты шаги по эскалации. Можно гадать, что именно, но это раскручивание спирали эскалации, и, конечно, это необходимо предотвратить.

МАКС ОППЕЛЬ, ведущий: Да, а как рассматривать международное право в этом контексте? Потому что даже канцлер Шольц сказал, что оно это полностью допускает! Но то, что вы сейчас описываете, всё же, вероятно, нет? Не так ли?

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР: Ну, я говорил о стратегической логике, стоящей за этим, а не о международном праве. Международное право здесь однозначно. Подвергшемуся нападению государству, согласно статье 51 Устава ООН, конечно, разрешено защищаться необходимыми средствами. При условии соблюдения международного гуманитарного права. И конечно же, это означает, что можно атаковать базы, с которых происходят атаки агрессора. Тут Украина в своём праве, но дело не в этом.

Ведь, в конце концов, не только международное право решает подобные вопросы. Потому что никому не поможет, если на надгробии потом будет написано: «Я был прав». Это, напротив, стратегическая логика. Здесь решающее значение имеет политическая логика. И, конечно, следует избегать использования средств, которые нарушают стратегический ядерный баланс между США и Россией в ходе войны.

И это уже произошло два или три раза. Однако тогда украинцы атаковали собственными боевыми дронами радар, как я уже сказал, средство дальнего обнаружения ракетных войск России. А во втором случае — базу бомбардировщиков в Энгельсе, где тоже был уничтожен стратегический бомбардировщик. Если что-то подобное произойдёт снова, то, конечно, речь идёт о повороте в спирали эскалации, и мы должны дать чёткое предупреждение Киеву, что этого не должно происходить.

Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт.

Дата выхода в эфир 31 мая 2024 года.