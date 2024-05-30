Washington Post: США беспокоят атаки ВСУ на российские системы оповещения о ракетном нападении

Попытки Киева навредить российским системам оповещения о ракетном нападении вызывают беспокойство в Соединённых Штатах, пишет The Washington Post со ссылкой на правительственного чиновника. По его словам, нападения на эти объекты может дестабилизировать отношения между Москвой и Вашингтоном.
Попытки Украины наносить удары по системам оповещения о ракетном нападении на территории России вызывают тревогу в США. Об этом The Washington Post рассказал американский чиновник.
Издание утверждает, что ВСУ нанесли удары по системам предупреждения, в том числе в Краснодарском крае. Вашингтон передал Киеву свою обеспокоенность по поводу атак на радиолокационные станции, которые обеспечивают традиционную противовоздушную оборону, а также предупреждают о ядерных запусках со стороны Запада.
«Соединённые Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах», — заявил собеседник издания. Он отметил, что эти объекты, являющиеся частью ядерного щита, не используются в спецоперации, а нападения на них «могут навредить стабильности» между Москвой и Вашингтоном.
«Всем должно быть очевидно, что у США нет намерений применять ядерное оружие против России. Но, безусловно, существует беспокойство относительно того, как она может воспринять то, что её потенциал сдерживания и системы раннего предупреждения подвергаются атакам», — отметил чиновник.
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