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«Убрать сукина сына из эфира!»: за правду о подрыве «Северного потока» СМИ США объявили Джеффри Саксу бойкот Tucker Carlson Network
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Грузия на распутье: Hill о принятии закона об иноагентах Hill
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Американский сенатор: США не выстоят в новом глобальном конфликте New York Times
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WP: в ответ на успехи Москвы Байден подумывает разрешить Украине бить по России американским оружием Washington Post
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Associated Press: в Швеции растёт тревожность после вступления страны в НАТО Associated Press
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BZ: санкционный курс Берлина подрывает немецкую экономику — предприниматели на востоке Германии всё чаще протестуют Berliner Zeitung
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WSJ: Трамп подумывает о назначении Маска советником в случае победы на выборах Wall Street Journal
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В Северном Измайлове пройдут показательные выступления кинологической службы МВД
В Северном Измайлове в рамках фестиваля «Лето в городе. Все на улицу!» 1 июня пройдут показательные выступления кинологической службы МВД «Щенячий патруль».
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На западе Москвы по программе реновации строят 5 домов
На западе Москвы в районе Фили-Давыдково по программе реновации строят пять домов, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
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Американский Фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов»
Американский Фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов», пишет СМИ-иноагент «Голос Америки»*.
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В Подмосковье отремонтировали более 600 систем пожаротушения
В Подмосковье отремонтировали более 600 систем пожаротушения с начала года.
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Каррера посоветовал Миранчуку не уходить из «Аталанты»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
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МО: над Белгородской областью около 12:30 мск сбили три украинских БПЛА
Над Белгородской областью около 12:30 мск сбили три украинских беспилотника.
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В Москве на 11% вырос оборот пищевой промышленности
В Москве в I квартале этого года на 11% вырос оборот пищевой промышленности.
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Песков: большинство сотрудников администрации Путина не курят
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что курильщики в Кремле остались в меньшинстве.
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БЕЛТА: Лукашенко и Путин обсудили представительство России на параде в Минске
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили дату 80-летия освобождения Белоруссии, речь шла о представительстве российской стороны на параде 3 июля в Минске.
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Медведев — о подписании Изидора: каждому овощу своё время
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию касательно контракта нападающего Вильсона Изидора.
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Песков: Россия не планировала участвовать в 80-й годовщине высадки в Нормандии
Россия не планировала принимать участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков согласился со словами Орбана о подготовке Европы к войне
В Кремле согласны со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.
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Кремль: Путин 31 мая проведёт встречу с омбудсменом Львовой-Беловой
Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 мая, проведёт встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.
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Бивол: у меня контракт с Саудовской Аравией
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о соглашении с Саудовской Аравией касательно своих выступлений.
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Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область
Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.
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Косачёв: западники пытаются избежать ответственности за применение ВСУ их оружия
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что ответственность за удары по территории России будут нести в равной степени и Украина, и страны НАТО. Он отметил, что в конструкциях западников на Украине очевидна цель — размыть ответственность.
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Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев рассказал о шутке про сравнение команды с ПСЖ
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев вспомнил шутку о сравнении команды с ПСЖ.
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Песков: Путин 31 мая проведёт совещание с постоянными членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 мая, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
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В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углём
В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов грузового поезда с углем. Движение поездов по перегону временно приостановлено.
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В России могут появиться модульные мобильные убежища для укрытия населения
Для укрытия населения в России могут появиться мобильные убежища модульного типа. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Песков: ВСУ уже пытаются наносить удары по России американским оружием
Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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WSJ: санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики
В американском издании The Wall Street Journal пришли к выводу, что санкционная политика США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая способствовала созданию глобальной теневой экономики.
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Сёмин считает «Зенит» фаворитом в суперфинале Кубка России с «Балтикой»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о суперфинале Кубка России с участием «Зенита» и «Балтики».
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Минобороны: 75 российских военных возвращены из украинского плена
В результате переговоров 31 мая с подконтрольной Украине территории возвращены 75 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ.
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, обсудили некоторые вопросы в связи с предстоящим в июле в Казахстане саммитом Шанхайской организации сотрудничества.
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Биджиев: махачкалинское «Динамо» хочет остаться в РПЛ
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о задачах клуба на следующий сезон.
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Аналитик объяснил ослабление рубля по отношению к евро и доллару
Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT обосновал падение курса рубля «уходом поддерживающих факторов».
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Белоусов: попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что все попытки нанести стране стратегическое поражение являются бесперспективными.
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«Евро-Футбол»: «Зенит» готов отпустить Изидора, агент ищет ему варианты в Европе
Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может сменить клуб в летнее трансферное окно.
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Bild: правительство ФРГ разрешило ВСУ наносить удары по России немецким оружием
Канцлер Германии Олаф Шольц дал Украине разрешение на использование немецкого оружия для ударов по территории России, сообщает Bild. Как утверждает таблоид, это подтвердил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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Чалов — о травме Торопа: ужасно, но могло произойти гораздо худшее
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал травму голкипера Владислава Торопа.
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Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза
Михаил Попов освобождён от должности замсекретаря Совбеза России. Указ подписан президентом и размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
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Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июне в России. Так, для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за предоставление некачественных коммунальных услуг.
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Несколько западных организаций обеспокоились тем, что контент RT распространяется через сотни порталов и в соцсетях
Сразу несколько западных организаций озаботило то, что контент RT, заблокированного в ЕС, распространяется через сотни разных порталов и в соцсетях. На популярность телеканала обратили внимание исследователи из Германского фонда Маршалла США*, Амстердамского университета и НКО «Институт стратегического диалога», пишет The New York Times.
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В Киеве решили назвать сквер в честь членов ОУН
Киевский городской совет решил назвать один из скверов в Святошинском районе города в честь деятелей Организации украинских националистов (ОУН)*.
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Глава парламента Крыма: СВО позволит «перезагрузить» Украину
Специальная военная операция поможет «перезагрузить» Украину изнутри и вернуть власть страны в легитимное поле, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.
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Махачев — о гильотине Порье: покажу Дастину, как её правильно делать
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.
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Россельхознадзор не ожидает роста цен на яблоки из-за снижения урожая
В России не ожидается роста цен на яблоки из-за снижения урожая в связи с произошедшими в начале мая заморозками. Кроме того, отсутствуют предпосылки к их недостатку на рынке.
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Суд: уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после теракта в «Крокусе»
Следственный комитет России возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с нападением террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и объединил его с делом о теракте.
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Семак: Сафонов заслужил интерес такого клуба, как ПСЖ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.
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Медведев: если Алиса станет теннисисткой, надеюсь, грунт ей будет нравиться больше, чем мне
Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение о том, что его дочь может в будущем заняться теннисом.
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Политолог: НАТО может вынудить Молдавию предоставить военные аэродромы для F-16
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что ответственность за разрушение и различного рода военные провокации на территории России лежит на странах Североатлантического альянса, поставляющих на Украину дальнобойное оружие.
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NYT: удары ВСУ оружием США по России могут начаться в ближайшие часы или дни
Американская газета The New York Times пишет, что удары ВСУ американским оружием по территории России могут начаться в течение нескольких часов или дней.
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Синоптик Цыганков спрогнозировал до +31 °С днём в пятницу в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал RT о погоде в столице в выходные дни.
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Бывшая российская теннисистка Грачёва заявила, что ощущает Францию своим домом
Теннисистка Варвара Грачёва, представляющая Францию, рассказала о своих ощущениях после смены спортивного гражданства.
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Маск: вердикт против Трампа нанёс урон вере в правовую систему США
Предприниматель Илон Маск считает, что вердикт жюри присяжных в отношении Дональда Трампа нанёс ущерб вере общества в американскую правовую систему.
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Депутат: поступающее на Украину западное оружие управляется инструкторами НАТО
Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что украинским военным не доверяют управление американскими системами слежения и наведения. Он отметил, что всё высокоточное западное летальное оружие, которое поступает сегодня на территорию Украины, управляется инструкторами из стран НАТО.
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В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.
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В СДЭК заявили, что на их сайте снова можно отслеживать посылки
В компании СДЭК сообщили RT, что продолжают работы по восстановлению полноценного обслуживания клиентов. В настоящее время уже возобновилась функция отслеживания посылок.
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Группа Filatov & Karas и Лещенко записали официальный гимн Игр стран БРИКС
Группа Filatov & Karas и народный артист России Лев Лещенко записали песню Игр стран БРИКС.