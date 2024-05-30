WP: в ответ на успехи Москвы Байден подумывает разрешить Украине бить по России американским оружием

Белый дом подумывает принять контрмеры на фоне наступления России в Харьковской области, пишет Washington Post. Речь идёт о снятии ограничений на применение американского оружия для ударов по территории России и о новых санкциях против союзника Москвы Пекина.

Успехи России на поле боя заставили Байдена рассматривать две новые жесткие контрмеры: наказание Китая за поставку ключевых технологий Москве и снятие ограничений на использование Украиной американского оружия малой дальности для ударов по территории России, пишет Washington Post.

Эти шаги будут представлять собой значительную эскалацию со стороны Байдена. В США обеспокоены тем, что Россия стягивает войска и технику прямо через границу внутри России для наступления на Харьков и другие города на востоке Украины. Американская артиллерия и ракеты малой дальности могут нанести удар по этим целям, не угрожая глубокими ударами по России. Но на данный момент Соединенные Штаты ограничивают их использование.

Самый громкий призыв к нанесению ударов по территории России прозвучал на этой неделе от генсека НАТО Йенса Столтенберга. «Право на самооборону включает в себя право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины», — заявил Столтенберг. Парламентская группа НАТО в Софии присоединилась к нему, одобрив «снятие некоторых ограничений на использование оружия».

Возможно, мы приближаемся к очередному переломному моменту на Украине. По мере того, как Китай все больше склоняется к партнерству с Россией, Байден раздумывает, стоит ли углублять свой альянс с Киевом. Это повлекло бы за собой новые риски, но имело бы смысл, если бы это могло поддержать Украину и внести баланс за стол переговоров, где в итоге и должен быть урегулирован этот конфликт, пишет Washington Post.