Washington Post: очередной сотрудник Госдепа увольняется в знак протеста

Госдеп опубликовал отчёт, в котором говорится, что Израиль не препятствует поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа. В ответ на это одна из высокопоставленных сотрудниц подала в отставку, назвав такие выводы неправдой, пишет The Washington Post со ссылкой на два анонимных источника. Отмечается, что со времени начала израильского конфликта в октябре уже несколько сотрудников администрации Байдена уволились в знак протеста против официальной политики Вашингтона.

Высокопоставленная чиновница Госдепартамента уволилась в знак протеста из-за несогласия с правительственным докладом, пишет The Washington Post со ссылкой на два анонимных источника. Речь идёт о недавно опубликованном докладе, в котором утверждается, что Израиль не препятствует оказанию гуманитарной помощи Газе.

Сообщается, что Стейси Гилберт из Бюро Госдепартамента по народонаселению, беженцам и миграции разослала сотрудникам письмо, в котором объяснила причину своего ухода. Она считает, что Госдеп неправ в своих выводах относительно действий Тель-Авива.

При этом, напоминает издание, администрация Байдена ссылалась именно на этот доклад, чтобы оправдать продолжение миллиардных поставок оружия Израилю. Комментируя увольнение сотрудника, представитель Госдепа заявил: «Мы ясно дали понять, что приветствуем различные точки зрения и считаем, что это делает нас сильнее».

Интересно, что Гилберт не первый чиновник, подавший в отставку из-за политики США в отношении Газы. До неё это сделал Джош Пол. «В тот день, когда Белый дом объявил, что последнее злодеяние в Рафахе не перешло красную черту, эта отставка (отставка Гилберт — ИноТВ) демонстрирует, что администрация Байдена сделает всё, чтобы избежать правды», — цитирует WP комментарий Пола в социальной сети.

«Это не просто история бюрократического соучастия или некомпетентности — есть люди, которые подписывают соглашения о поставках оружия, люди, которые составляют меморандумы об одобрении поставок оружия, люди, которые закрывают на это глаза, которые могли бы высказаться, люди, на которых лежит огромная ответственность творить добро и которые всю жизнь привержены защите прав человека — чей выбор заключается в том, чтобы позволить бюрократии функционировать как обычно».

Как напоминает издание, в феврале президент Байден подвергся давлению со стороны некоторых конгрессменов, обеспокоенных ростом числа жертв в секторе Газа. В ответ он потребовал от Госдепартамента дать оценку, нарушает ли применение Израилем американского оружия в Газе какие-либо международные или американские гуманитарные нормы. Кроме того, Госдеп должен был выяснить, оказывались ли преднамеренные препятствия поставкам гуманитарной помощи мирному населению.

Государственный департамент США работал над отчётом несколько недель совместно с Министерством обороны. Среди выводов доклада отмечается, что «хотя помощь остаётся недостаточной», Соединённые Штаты «в настоящее время не считают, что израильское правительство запрещает или иным образом ограничивает транспортировку или доставку гуманитарной помощи США».

При этом мнение уволившейся Стейси Гилберт разделяет подавляющее большинство гуманитарных организаций. Она настаивает, что Израиль мешает доставке помощи, и она продолжала сокращаться после публикации доклада. Тем не менее, в официальном отчёте не было найдено достаточных оснований для прекращения оказания военной помощи Израилю.

Официальный представитель Госдепартамента заявил: «Мы продолжаем оказывать давление на правительство Израиля, чтобы оно не причиняло вреда гражданским лицам и срочно расширило гуманитарный доступ в Газу и внутри неё. Это включает в себя содействие оказанию жизненно необходимой помощи, разрешение на ввоз топлива и обеспечение безопасной свободы передвижения для гуманитарных работников».

С начала палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года уже несколько чиновников администрации Байдена подали в отставку, пишет WP. Многие также выражали своё несогласие с политикой администрации по внутренним каналам.

Одна из чиновниц, уволившихся в знак протеста, Хала Рарит сказала, что проработала в Государственном департаменте 18 лет и ранее она считала, что внутри этой структуры можно обсуждать почти любые темы. Однако по мере того, как шли месяцы конфликта, выяснилось, что внутреннее обсуждение американо-израильской политики категорически не приветствуется.

Издание напоминает, что хотя администрация Байдена и приостановила передачу некоторых видов бомб Израилю, она оставила большую часть потоков оружия без изменений. Официальный Вашингтон заявил, что действия Израиля в приграничном Рафахе пока не переходят «красную черту», обозначенную президентом Байденом, несмотря на растущее число погибших.