New York Times: Европа отворачивается от Израиля, всё отчётливее видя в нём агрессора
Европа, которая долго время была важнейшим источником поддержки Тель-Авива, пересматривает к нему своё отношение. Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину государством, а большинство правительств в ЕС безоговорочно поддержали запрос Международного уголовного суда на арест премьера и министра обороны Израиля, пишет The New York Times.
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