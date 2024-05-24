New York Times: Европа отворачивается от Израиля, всё отчётливее видя в нём агрессора

Затягивание войны в Газе серьёзно подрывает многолетние политико-экономические связи Израиля с Евросоюзом. По мере продолжения конфликта всё больше стран континента стремятся занять более жёсткую позицию в отношении еврейского государства, пишет The New York Times.

Европа, которая долго время была важнейшим источником поддержки Тель-Авива, пересматривает к нему своё отношение. Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину государством, а большинство правительств в ЕС безоговорочно поддержали запрос Международного уголовного суда на арест премьера и министра обороны Израиля, пишет The New York Times.

У еврейского государства по-прежнему есть верные союзники в Европе. Но страны континента сталкиваются с растущим международным и внутренним давлением, требующим занять более жёсткую позицию и осудить действия Израиля на палестинских территориях, особенно разрушительную войну в секторе Газа, отмечает издание.

По его словам, ранее Евросоюз шёл на сближение с Израилем, в том числе укрепляя финансовое и политическое партнёрство в сфере торговли и науки. Но война в Газе изменила траекторию развития их отношений.

Европейское сочувствие Израилю после терактов 7 октября ослабевает по мере продолжения конфликта. Гуманитарная ситуация в палестинском анклаве ухудшается, и Израиль для многих людей «выглядит не столько жертвой, сколько агрессором», подчёркивается в статье.

Если ещё больше стран ЕС последуют примеру Ирландии, Испании и Норвегии, то блок может стать основным противовесом американской позиции, согласно которой палестинская государственность требует согласования с Тель-Авивом. В результате раскол между Европой и Израилем станет ещё глубже, предупреждает The New York Times.