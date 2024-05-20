CNN: гибель президента Ирана произошла в особенно напряжённый момент как для Ближнего Востока, так и для Тегерана

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолёта произошла в особенно напряжённый момент не только для Ближнего Востока, но и для самого Тегерана, пишет CNN. В частности, этот трагический инцидент случился на фоне обострения многолетней теневой войны между Ираном и Израилем, а также на фоне всплеска народного недовольства среди иранцев из-за экономических проблем страны.
Крушение вертолёта, на борту которого находились иранский президент Ибрагим Раиси и его министр иностранных дел, произошло в особенно напряжённый момент как для Ближнего Востока, так и для самого Ирана, сообщает CNN.
Война Израиля против ХАМАС и последующая гуманитарная катастрофа в секторе Газа накалили мировое общественное мнение и привели к резкому росту напряжённости на Ближнем Востоке.
Это также вывело на поверхность многолетнюю теневую войну между Ираном и Израилем.
А в прошлом месяце Тегеран совершил первую в истории прямую атаку на Израиль с использованием беспилотников и ракет в ответ на израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Между тем руководство Ирана столкнулось недавно со всплеском народного недовольства внутри страны, поскольку многолетние санкции, введённые против Тегерана с подачи США, сильно ударили по иранской экономике.
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