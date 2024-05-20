Reuters: президент и глава МИД Ирана погибли в результате крушения вертолёта

08:55
В Подмосковье возвращаются самолёты МЧС России, вылетевшие в Иран на помощь
Вылетевшие в Иран для оказания помощи самолёты МЧС России возвращаются в подмосковный аэропорт, заявили в ведомстве.
08:53
Медведева: уверена, что «Динамо» станет чемпионом РПЛ
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила шансы московского «Динамо» на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
08:43
Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
08:42
В Раде раскритиковали офицеров ВСУ из-за провала фронта под Харьковом
Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая раскритиковала ряд командиров ВСУ, которые занимались группировками войск в Харьковской области и у посёлка Очеретино в ДНР.
08:39
Первый вице-президент Ирана Мохбер временно будет исполнять обязанности Раиси
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства Ибрагима Раиси в соответствии с Конституцией, сообщает ISNA.
08:29
Кастюкевич: новые банки зайдут на Херсонщину после нормализации обстановки
Новые банки и крупные торговые сети зайдут в Херсонскую область после нормализации обстановки, заявил сенатор Игорь Кастюкевич.
08:24
Джикия обратился к болельщикам «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам клуба после последнего домашнего матча за клуб.
08:10
Медведев уступил Звереву четвёртое место в обновлённом рейтинге АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.
08:09
FT: США толкают G7 на передачу Украине кредита под залог российских активов
США вынуждают страны G7 выделить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов, пишет The Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
07:58
IRNA: правительство Ирана проводит экстренное заседание после гибели президента
Правительство Ирана собралось на экстренное заседание после сообщения о гибели президента исламской республики Ибрагима Раиси.
07:50
Суд вынес приговор экс-мэру Биробиджана за злоупотребление полномочиями
Суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего мэра Биробиджана Александра Головатого, а также двух экс-сотрудников мэрии к условным срокам по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при установке детских и спортивных площадок в столице автономии.
07:47
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе.
07:45
Tasnim: по меньшей мере восемь человек погибли при крушении вертолёта Раиси
При крушении вертолёта иранского президента Ибрагима Раиси погибли по меньшей мере восемь человек.
07:39
Вице-президент Ирана подтвердил сообщения о гибели Ибрагима Раиси
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
07:35
ТАСС: группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена
Группировка ВСУ на востоке Часова Яра практически уничтожена.
07:31
Tasnim: процесс опознания тел погибших в катастрофе вертолёта Раиси начался в Иране
Процедура опознания тел погибших в результате катастрофы на северо-западе Ирана вертолёта иранского президента Ибрагима Раиси началась.
07:26
В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ
Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидируют.
07:09
Семь украинских БПЛА нейтрализованы над Белгородской и Курской областями
Средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА над территорией Белгородской и Курской областей.
07:05
Tasnim: разбившимся вертолётом, на котором летел Раиси, был американский Bell 212
Разбившимся на северо-западе Ирана вертолётом, на котором летели президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, был американский Bell 212.
06:58
Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолёта
Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолёта, информирует агентство Mehr.
06:53
Константинов: в Крыму проведут оценку ущерба от обстрелов со стороны Украины
Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина должна компенсировать весь причинённый полуострову ущерб.
06:52
ВВС Израиля нанесли удары по наблюдательному пункту «Хезболлы» на юге Ливана
Истребители ВВС Израиля нанесли удары по наблюдательному пункту «Хезболлы» в районе Чихине на юге Ливана.
06:43
Товарооборот России и Индии в январе — марте достиг $17,5 млрд
Товарооборот России и Индии в I квартале достиг рекордных $17,5 млрд.
06:38
Пленный Шоланки: оборонительные рубежи под Харьковом собирали из подручных средств
Попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.
06:37
Россиян предупредили о мошенничестве с услугой флюорографии за счёт средств ОМС
В России предупредили о мошенниках, которые предлагают пройти флюорографию в поликлинике за счёт средств ОМС.
06:29
Губернатор Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.
06:26
Глава Якутии Николаев объявил режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации
Режим ЧС регионального уровня объявлен в Якутии из-за сложной паводковой обстановки.
06:25
France 24: закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно
Редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт выразил мнение, что закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно.
06:15
Красный Полумесяц: все пассажиры президентского вертолёта в Иране погибли
Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что все пассажиры президентского вертолёта в Иране погибли.
06:00
Reuters: есть опасения, что все пассажиры погибли при крушении вертолёта Раиси
Есть опасения, что все пассажиры погибли при крушения вертолёта иранского президента Ибрагима Раиси.
05:56
Reuters: вертолёт Раиси полностью сгорел при крушении
Вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси полностью сгорел при крушении.
05:47
Reuters: вероятность того, что Раиси выжил при крушении вертолёта, низка
Вероятность того, что президент Ирана Ибрагим Раиси выжил при крушении вертолёта, низка.
05:43
Tasnim: иранские спасатели прибыли на место аварии вертолёта Раиси
Иранские спасатели прибыли на место аварии вертолёта лидера Ирана Ибрагима Раиси.
05:42
Красный Полумесяц: спасателям осталось около 2 километров до вертолёта Раиси
В Красном Полумесяце Ирана заявили, что спасателям осталось около 2 км до вертолёта иранского лидера Ибрагима Раиси.
05:36
Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз
Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз для участия в поисках пропавшего вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.
05:30
Китай ввёл санкции против трёх компаний США из-за поставок вооружений Тайваню
Министерство коммерции КНР внесло в список ненадёжных организаций три американские компании за продажу вооружений Тайваню.
05:18
Press TV: местонахождение вертолёта Раиси обнаружено
Местонахождение вертолёта иранского президента Ибрагима Раиси обнаружено.
05:14
Два беспилотника сбиты над Обоянским районом Курской области
Два украинских беспилотника были сбиты над Обоянским районом Курской области.
05:04
Российские Су-34 поразили командный пункт ВСУ
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».
05:02
Танкисты группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском участке
Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» огнём прямой наводки поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на Авдеевском направлении.
04:41
Press TV: у найденного БПЛА источника тепла следов вертолёта Раиси не обнаружено
Иранские спасатели достигли места обнаруженного турецким беспилотником Akıncı источника тепла, следов вертолёта иранского лидера Ибрагима Раиси не обнаружено.
04:29
Посол Джалали: Россия направит в Иран технику для труднопроходимой местности
Россия направит в Иран технику для труднопроходимой местности для содействия в поисках вертолёта иранского президента Ибрагима Раиси.
04:21
Водитель погиб в ДТП с участием кортежа президента Ганы
Водитель из кортежа президента Ганы Наны Акуфо-Аддо погиб в аварии с участием машин президентского кортежа.
04:02
Спасатели и техника МЧС России вылетели из подмосковного Жуковского в Тебриз
Спасатели и техника МЧС России вылетели из подмосковного Жуковского в Тебриз для участия в поисках вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.
03:58
Press TV: КСИР подтвердил обнаружение вероятных обломков вертолёта президента Ирана
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил обнаружение турецким БПЛА источника тепла, который может оказаться обломками упавшего вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.
03:51
Press TV: спасатели направляются к предполагаемому месту крушения вертолёта Раиси
Спасательные отряды направляются к предполагаемому месту крушения вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.
03:28
Anadolu: БПЛА Akıncı, предположительно, нашёл обломки вертолёта Раиси
Турецкий беспилотник Akıncı обнаружил «источник тепла», которым, предположительно, являются обломки вертолёта иранского лидера Ибрагима Раиси.
03:24
Хуснуллин: в новых регионах разрабатывают около 20 мастер-планов
Мастер-планы для порядка 20 населённых пунктов разрабатываются в новых регионах, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
03:19
Хуснуллин: мастер-план развития Авдеевки в ДНР разработают в течение года
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в интервью РИА Новости, что мастер-план развития освобождённой Авдеевки в ДНР планируется разработать в течение года.
03:11
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА в регионе.