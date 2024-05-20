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Reuters: президент и глава МИД Ирана погибли в результате крушения вертолёта

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Спасатели обнаружили обломки вертолёта, на борту которого, среди прочих, находился президент Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник. Кроме того, в результате крушения, помимо Раиси, погиб также иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.
Reuters: президент и глава МИД Ирана погибли в результате крушения вертолёта
AP

Президент Ирана Ибрагим Раиси и его министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли в результате крушения вертолёта, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

«Президент Раиси, министр иностранных дел и все пассажиры вертолёта погибли в результате крушения», — заявил информагентству источник, пожелавший остаться неизвестным.

Как отмечается в статье, в понедельник поисковые группы обнаружили обломки в гористой местности в провинции Восточный Азербайджан.

Чтобы добраться до места крушения, спасательным командам всю ночь пришлось пробираться через труднопроходимую местность на фоне непростых погодных условий.

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источник
Reuters США Северная Америка
теги
авиакатастрофа вертолет Ибрагим Раиси Иран
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