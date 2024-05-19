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Press TV: мир молится за президента Ирана после «жёсткой посадки» его вертолёта

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Глава МВД Ирана подтвердил, что вертолёт с президентом и министром иностранных дел совершил «жёсткую посадку» при возвращении с церемонии открытия плотины на реке Арас, сообщает Press TV. Поисковые работы затруднены из-за тяжёлых погодных условий и сильного тумана: поиски ведутся на земле, потому что вертолёты пока летать не могут. Тем временем пользователи соцсетей по всему миру молятся за безопасность президента Раиси.
Press TV: мир молится за президента Ирана после «жёсткой посадки» его вертолёта
АР

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил, что вертолёт с президентом Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщает Press TV. Вертолёт перевозил президента Раиси, министра иностранных дел Ирана, губернатора Восточного Азербайджана и нескольких других пассажиров. Инцидент произошёл в лесу Дизмар, между городами Варзакан и Джольфа.

На место происшествия направлены сорок бригад экстренной помощи из шести провинций Ирана, сейчас они ведут поиски. Также поиски любых следов вертолёта ведут пятнадцать команд со служебными собаками. Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного тумана спасательные вертолёты Красного Полумесяца в настоящее время не могут летать, и команды проводят наземный поиск в этом районе. Представитель службы спасения Ирана сообщил, что в регион направлены восемь машин скорой помощи, поскольку из-за сильного тумана спасательные операции с воздуха стали невозможны.

Начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери приказал мобилизовать все ресурсы и возможности армии, Корпуса стражей исламской революции и полицейского командования для оказания помощи в поисково-спасательной операции. Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Арас, которую проводил вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Два других вертолёта, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно добрались до места назначения.

Тем временем в соцсетях люди по всему миру выражают надежду, что с президентом и министром иностранных дел Ирана всё в порядке и призывают вместе помолиться за их безопасность. «Человечество с Раиси», — написал один из американских комментаторов. «Чудо должно случиться!» — уверен другой.

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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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Азербайджан безопасность вертолет Иран президент
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