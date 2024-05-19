Press TV: мир молится за президента Ирана после «жёсткой посадки» его вертолёта

Глава МВД Ирана подтвердил, что вертолёт с президентом и министром иностранных дел совершил «жёсткую посадку» при возвращении с церемонии открытия плотины на реке Арас, сообщает Press TV. Поисковые работы затруднены из-за тяжёлых погодных условий и сильного тумана: поиски ведутся на земле, потому что вертолёты пока летать не могут. Тем временем пользователи соцсетей по всему миру молятся за безопасность президента Раиси.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил, что вертолёт с президентом Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщает Press TV. Вертолёт перевозил президента Раиси, министра иностранных дел Ирана, губернатора Восточного Азербайджана и нескольких других пассажиров. Инцидент произошёл в лесу Дизмар, между городами Варзакан и Джольфа.

На место происшествия направлены сорок бригад экстренной помощи из шести провинций Ирана, сейчас они ведут поиски. Также поиски любых следов вертолёта ведут пятнадцать команд со служебными собаками. Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного тумана спасательные вертолёты Красного Полумесяца в настоящее время не могут летать, и команды проводят наземный поиск в этом районе. Представитель службы спасения Ирана сообщил, что в регион направлены восемь машин скорой помощи, поскольку из-за сильного тумана спасательные операции с воздуха стали невозможны.

Начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери приказал мобилизовать все ресурсы и возможности армии, Корпуса стражей исламской революции и полицейского командования для оказания помощи в поисково-спасательной операции. Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Арас, которую проводил вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Два других вертолёта, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно добрались до места назначения.

Тем временем в соцсетях люди по всему миру выражают надежду, что с президентом и министром иностранных дел Ирана всё в порядке и призывают вместе помолиться за их безопасность. «Человечество с Раиси», — написал один из американских комментаторов. «Чудо должно случиться!» — уверен другой.