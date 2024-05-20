Reuters: Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента Ирана

После гибели президента Ибрагима Раиси временным главой Ирана стал вице-президент Мохаммад Мохбер, сообщает агентство Reuters. Согласно конституции, он в составе комиссии из других официальных лиц должен организовать выборы нового президента в течение 50 дней. Агентство указывает, что Мохбер, также как и Раиси, принадлежит к ближнему кругу Али Хаменеи, религиозного главы Ирана.
После гибели президента Ирана Ибрагим Раиси исполняющим обязанность главы государства, согласно конституции, стал вице-президент Мохаммад Мохбер, сообщает Reuters. Информационное агентство указывает, что Мохбер совместно с председателем иранского парламента и главой судебной власти должен войти в комиссию по организации выборов, которые должны состояться в течение 50 дней после смерти Раиси.
Reuters также указывает, что Мохаммад Мохбер, как и Раиси «считается близким к верховному лидеру Али Хаменеи». Он исполнял обязанности вице-президента с 2021 года, после избрания Раиси. Также издание отмечает, что Мохбер входил группу иранских официальных лиц, посещавших Москву после начала специальной военной операции на Украине и согласовывавшей военное сотрудничество России и Ирана.
До работы на иранское правительство Мохбер возглавлял Setad — «инвестиционный фонд, связанный с верховным лидером». Фонд управляет недвижимостью, которая была брошена после Исламской революции 1979 года. Доход от действия фонда направляется на благотворительность. «В 2013 году Министерство финансов США добавило Setad и 37 компаний, которые оно курировало, в список организаций, попавших под санкции».
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