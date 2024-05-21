Hill: рейтинг одобрения Байдена пробил очередное дно

Поддержка позиции и политики Байдена в отношении войны между Израилем и ХАМАС достигла рекордно низкой отметки, сообщает The Hill. Лишь 36% американских респондентов заявили о том, что поддерживают главу Белого дома в этом вопросе.
На фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа рейтинг одобрения действий американского президента Джо Байдена по войне между Израилем и ХАМАС упал до самой низкой отметки, пишет The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS/Harris Poll.
Как показал этот опрос, действия Байдена по конфликту на Ближнем Востоке поддерживают лишь 36% американских респондентов. При этом в прошлом месяце о своей поддержке заявили 39% опрошенных, а в октябре прошлого года, когда впервые был задан этот вопрос, такую позицию озвучили 44% респондентов.
Три четверти опрошенных заявили, что Израилю следует продолжать «операцию в Рафахе, чтобы положить конец войне с ХАМАС, делая всё возможное, чтобы избежать жертв, даже если жертвы будут». Остальные выбрали другой вариант: Израиль должен «отступить сейчас и позволить ХАМАС продолжать управлять сектором Газа».
Ранее в этом месяце Байден заявил, что не будет предоставлять наступательное оружие Израилю, если последний продолжит крупную военную операцию в Рафахе. Но 57% опрошенных заявили, что Байден должен продолжать снабжать Израиль оружием даже в случае продолжения операции.
Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что боевые действия в Рафахе могут помочь добраться до руководства ХАМАС.
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