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Hill: рейтинг одобрения Байдена пробил очередное дно

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Поддержка позиции и политики Байдена в отношении войны между Израилем и ХАМАС достигла рекордно низкой отметки, сообщает The Hill. Лишь 36% американских респондентов заявили о том, что поддерживают главу Белого дома в этом вопросе.
Hill: рейтинг одобрения Байдена пробил очередное дно
AP

На фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа рейтинг одобрения действий американского президента Джо Байдена по войне между Израилем и ХАМАС упал до самой низкой отметки, пишет The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS/Harris Poll.

Как показал этот опрос, действия Байдена по конфликту на Ближнем Востоке поддерживают лишь 36% американских респондентов. При этом в прошлом месяце о своей поддержке заявили 39% опрошенных, а в октябре прошлого года, когда впервые был задан этот вопрос, такую позицию озвучили 44% респондентов.

Три четверти опрошенных заявили, что Израилю следует продолжать «операцию в Рафахе, чтобы положить конец войне с ХАМАС, делая всё возможное, чтобы избежать жертв, даже если жертвы будут». Остальные выбрали другой вариант: Израиль должен «отступить сейчас и позволить ХАМАС продолжать управлять сектором Газа».

Ранее в этом месяце Байден заявил, что не будет предоставлять наступательное оружие Израилю, если последний продолжит крупную военную операцию в Рафахе. Но 57% опрошенных заявили, что Байден должен продолжать снабжать Израиль оружием даже в случае продолжения операции.

Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что боевые действия в Рафахе могут помочь добраться до руководства ХАМАС.

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источник
Hill США Северная Америка
теги
Ближний Восток Израиль опрос рейтинг сектор Газа США ХАМАС
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