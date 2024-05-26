Ветеран ЦАХАЛ: власти Израиля ослеплены местью — происходящее в Газе не делает страну безопаснее

Хотя Израиль не мог не ответить на нападение ХАМАС 7 октября прошлого года, затянувшая операция в секторе Газа на деле не идёт на пользу его безопасности, заявил в эфире CNN бывший военнослужащий израильских вооружённых сил Авнер Гваръяху. Как подчеркнул Гваръяху, израильскому правительству застилает глаза жажда мести и неспособность вернуть домой захваченных ХАМАС заложников.

Нетаньяху заявляет, что ЦАХАЛ — это, цитирую, «самая этичная армия в мире», однако наш следующий гость считает, что на деле оккупационная операция испортила человеческое лицо израильских вооружённых сил. Этого человека зовут Авнер Гваръяху, он ­ бывший военнослужащий ЦАХАЛ, а также директор организации Breaking the Silence, объединяющей израильских ветеранов, которые выступают против продолжающейся оккупации палестинской территории. Господин Гваръяху выходит со мной на связь из Тель-Авива.

Авнер, приветствуем вас на нашей передаче!

АВНЕР ГВАРЪЯХУ, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, исполнительный директор Breaking the Silence: Спасибо, что пригласили.

В это крайне тяжёлое и для самого Израиля, и для его соседей время вы решили опубликовать публицистическую статью, где, по существу, говорится о том, как ваши собственные солдаты, ваша же армия утрачивает человеческое лицо. Почему вы пошли на такой шаг именно сейчас, и какой опыт побудил вас это сделать?

АВНЕР ГВАРЪЯХУ: Знаете, я вот сейчас сижу тут, в Тель-Авиве, мы с вами общаемся, а у меня ведь есть шестимесячный ребёнок, который родился уже во время войны. То есть, когда он впервые увидел этот мир, уже летели ракеты. 7 октября убили кое-кого из моих друзей; семьи оплакивали близких — и я глубоко понимаю их страх и даже их жажду мести за те ужасные поступки, которые были в тот день совершены. Но мы эту войну ведём уже почти восемь месяцев, и количество смертей и разрушений таково, что я больше не могу об этом молчать.





Я глубоко убеждён, что мы, израильтяне, имеем право на безопасность — просто я не считаю, что то, что мы делаем в Газе, идёт нашей безопасности на пользу. И я боюсь, что нашему нынешнему правительству застилает глаза жажда мести, а также неспособность вернуть наших заложников. А ещё призывы к прекращению огня дожны сопровождаться призывами вернуть заложников домой — эти две вещи друг другу не противоречат, но моё правительство, по моим ощущениям, считает, что они как раз несовместимы. Именно поэтому я и решил не молчать.

Дата выхода в эфир 23 мая 2024 года.