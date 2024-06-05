RS: из-за украинских дронов мир оказался на грани ядерной катастрофы

Атаки беспилотников на российский ядерный щит могут привести к «случайному» уничтожению США и Западной Европы, предупреждает американский физик Теодор Постол. По его словам, для безопасности всего мира России надо поскорее обзавестись надёжной спутниковой системой предупреждения о ракетном нападении.
«Бить дронами по российским стратегическим РЛС — самое тупое, что может сделать Украина», — пишет профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол на страницах Responsible Statecraft.
«Безответственные» атаки на радиолокационные станции в Армавире никак не улучшили положение ВСУ на поле боя, зато приблизили весь мир к «ядерной катастрофе», говорится в статье.
Постол отмечает, что Россия до сих пор не располагает надёжной спутниковой системой предупреждения о пусках ракет, поэтому вывод из строя любой стратегической РЛС создаёт ситуацию, когда российское командование в условиях нехватки времени и информации может «случайно уничтожить США и Западную Европу».
Профессор Массачусетского технологического института подчёркивает, что подобного сценария можно избежать, просто передав России ряд американских технологий для быстрого создания российской спутниковой системы предупреждения. По словам Постола, это не раскрыло бы военные секреты США, зато устранило бы «серьёзную опасность для человеческой цивилизации, а возможно, и для выживания человечества».
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