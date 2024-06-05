RS: из-за украинских дронов мир оказался на грани ядерной катастрофы

16:46 Большинство жителей России предпочитают спокойный отпуск Более половины жителей России предпочитают спокойный отпуск летом.

16:44 Каждый второй россиянин пользуется несколькими банковскими картами Согласно новому исследованию, каждый второй россиянин пользуется сразу несколькими банковскими картами.

16:44 Акинфеев поблагодарил Федотова за работу: остаёмся друзьями Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил бывшего главного тренера команды Владимира Федотова за работу.

16:43 В Москве инвесторы арендовали 18 объектов недвижимости В Москве инвесторы арендовали 18 объектов недвижимости по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

16:42 Столичные школьники совершили более 1,5 миллиона поездок на автобусах Мосгортранса Столичные школьники и учащиеся колледжей совершили более 1,5 млн поездок на автобусах Мосгортранса в рамках проекта «Музеи — детям» с 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

16:41 Сергей Лавров удостоен высшей государственной награды Буркина-Фасо Глава МИД России Сергей Лавров удостоен высшей государственной награды Буркина-Фасо, куда он прибыл с государственным визитом. Министр получил её от президента переходного периода Ибрагима Траоре.

16:39 В Подмосковье возбудили дело из-за сбора средств для нежелательной организации В отношении жителя Солнечногорска возбудили дело по факту сбора средств для нежелательной в России организации.

16:38 Рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по реновации Рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

16:37 В Москве пройдёт конкурс «Семьи, меняющие мир» В Москве пройдёт конкурс «Семьи, меняющие мир» про истории семей, занимающихся добровольчеством.

16:37 На МКАД проведут масштабный ремонт дорожного покрытия На МКАД проведут масштабный ремонт дорожного покрытия — планируется заменить более 1,2 млн кв. м асфальта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

16:36 Ленобласть подписала соглашение на ПМЭФ об инвестициях в 550 млн рублей Ленинградская область подписала соглашение на ПМЭФ об инвестициях в размере 550 млн рублей на расширение производственного комплекса завода быстровозводимых модульных конструкций в Колтушах.

16:35 В Свердловской области синоптики прогнозируют грозы и штормовой ветер В Свердловской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды, в том числе грозы, штормовой ветер и град.

16:28 Захарян пропустит товарищеский матч с Белоруссией из-за простуды Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит товарищеский матч сборной России с командой Белоруссии.

16:28 Число погибших при израильских ударах по Газе достигло 36 586 Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 36 586.

16:17 В Луганске заочно осудили комбата ВСУ за обстрел жилых районов Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира 34-го мотопехотного батальона ВСУ подполковника Дмитрия Завадского к 20 годам колонии за обстрел гражданской инфраструктуры села Крымское Славяносербского района. Об этом сообщает СК России.

16:15 Старейший оркестр Турции «Мехтер» примет участие в фестивале «Спасская башня» — 2024 Один из древнейших военных оркестров — турецкий музыкальный коллектив «Мехтер» — примет участие в XVI Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади. Иностранные гости подарят московским слушателям уникальные этнические мелодии и музыкальную классику в национальном прочтении.

16:15 Латыпов, Логинов, Резцова попали в основной состав сборной России по биатлону на сезон-2024/25 Союз биатлонистов России опубликовал список основного состава сборной России на сезон-2024/25.

16:13 Писториус заявил, что Германия не станет на Украине воюющей стороной Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заверил, что Германия, несмотря на военную поддержку Украины, не станет стороной конфликта.

16:13 Генпрокуратуру просят проверить группу «Каста» на предмет дискредитации армии Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России с просьбой проверить музыкальную группу «Каста» на предмет дискредитации Вооружённых сил России. Копия письма есть в распоряжении RT.

16:11 Слуцкий запустил партийную программу по охране окружающей среды Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт формированию комплексной программы по охране окружающей среды в России в рамках экологической платформы партии. Кроме того, он заявил о разработке двух федеральных законов — «О чистом воздухе» и «О чистой воде», которые призваны гарантировать россиянам контроль экологической обстановки в каждом регионе.

16:11 Две женщины ранены обстрелом ВСУ посёлка Великий Выселок Харьковской области В результате обстрела ВСУ посёлка Великий Выселок Харьковской области пострадали две женщины.

16:07 Сырский признал, что ВСУ в сложной обстановке на нескольких участках фронта Для ВСУ складывается сложная обстановка на ряде участков фронта, заявил главком украинской армии Александр Сырский.

16:02 MD: суд запретил продажу «Золотого мяча» Марадоны Французский суд наложил запрет на продажу «Золотого мяча» чемпионата мира по футболу 1986 года, выигранного Диего Марадоной.

16:00 Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ назовут 6 июня Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, в которой будет участвовать президент Владимир Путин, назовут в четверг, 6 июня, сообщил советник главы государства и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

15:48 ФФККР опубликовала состав сборной по фигурному катанию на сезон-2024/25 Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список фигуристов, которые вошли в основной состав национальной команды на следующий сезон.

15:47 Системы ПВО сбили ещё один дрон ВСУ в Белгородской области Российские средства ПВО сбили ещё один дрон ВСУ в Белгородской области.

15:47 Сотрудники ФСБ помешали двоим жителям Калужской области воевать против России Двое жителей Калужской области планировали воевать против России на стороне украинской армии, но им помешали сотрудники ФСБ.

15:43 Кабмин выделит около 5,8 млрд рублей на котельные в новых регионах России Правительство выделит порядка 5,8 млрд рублей на поддержку работы котельных в Донбассе и Новороссии, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

15:40 RT: Милонов предложил ввести маркировку «недружественные бренды» для иностранных компаний Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с законодательной инициативой о введении специальной маркировки «недружественная компания» и «недружественный бренд». В документе, который он предоставил в распоряжение RT, предлагается маркировать таким способом иностранные компании, финансирующие ВСУ, но при этом продолжающие работу в России.

15:34 СЭ: «Зенит» договорился с «Бешикташем» о переходе Зайнутдинова за €4,5 млн Турецкий «Бешикташ» готов продать полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в «Зенит».

15:29 Вице-адмирал США назвал грозным потенциал ВМФ России Российский военно-морской флот обладает очень грозным потенциалом, заявил командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши на конференции участников крупнейших на Балтике морских манёвров НАТО Baltops 2024.

15:27 Диетолог Верхоланцева назвала окрошку на кефире более полезной Врач-диетолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» Анна Верхоланцева рекомендовала отдать предпочтение окрошке на кефире.

15:26 Гастроэнтеролог Белоусов высказался о пользе супов Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о пользе супов.

15:25 Специалист Савченко посоветовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рекомендовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой.

15:25 В Подмосковье закупят ещё 60 аппаратов для заготовки донорской крови В Минздраве Московской области заявили о закупке дополнительных 60 аппаратов для заготовки донорской крови и её компонентов.

15:25 Аэропорт Пулково рассчитывает обслужить более 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ В аэропорту Пулково заявили, что намерены обслужить более 260 тыс. пассажиров и около 100 частных воздушных судов в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

15:23 Касымалиев: Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям Вице-премьер Киргизии Адылбек Касымалиев заявил, что страна готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям.

15:23 СК: в мае на воинский учёт поставлено 90 нарушителей Гражданского кодекса За май военные следователи СК России по РВСН проверили 350 россиян на уклонение от армии. Об этом сообщает ведомство.

15:22 В ЯНАО назвали первых учеников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов В ЯНАО назвали первых учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

15:21 В Челябинске 66 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов В Челябинске 66 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов — 33 по химии и 33 по литературе.

15:19 Более половины жителей России считают лето лучшим временем года Более половины жителей России считают, что лето — лучшее время года.

15:19 Тарасова: когда Бойкова говорила про «тупых спортсменов», она имела в виду себя? Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова фигуристки Александры Бойковой про стереотип о «тупых спортсменах».

15:17 Ежегодно в России утилизируют более 6,1 миллиона тонн мусора Ежегодно в России утилизируют более 6,1 млн тонн мусора, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

15:16 В столице полностью обновят состав МЦД-3 в 2024 году В этом году полностью обновят состав МЦД-3, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

15:09 В Белгородской области пресекли атаку ВСУ с помощью беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область беспилотником, сообщает Минобороны России.

15:09 В Москве реализуют 61 идею из проекта «Предпринимай» на платформе «Город идей» В Москве реализуют 61 идею из проекта «Предпринимай» на платформе «Город идей». Такое решение принято по итогам экспертного голосования.

15:07 Тренер Лютиков рассказал, что Валиева в юном возрасте подверглась травле Тренер Игорь Лютиков рассказал, что российская фигуристка Камила Валиева подверглась травле, когда находилась в его группе.

15:03 Лукашенко заявил, что у него с Путиным вечный спор по поводу погоды Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным «вечный спор» по поводу погоды.

15:02 В Казани выпустят фильм о визите Пушкина в город Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил выпустить фильм о визите поэта Александра Пушкина в город.