Американский экономист Джеффри Сакс до глубины души возмущён безрассудством и безответственностью главаря киевского режима Зеленского, который стремится развязать полномасштабную ядерную войну между Россией и НАТО. Именно к такому результату, по мнению Сакса, приведут атаки по объектам на территории России.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, экономист: На мой взгляд, Зеленский представляет для мира угрозу, потому что — чего он хочет? Он хочет полномасштабной войны между НАТО и Россией, ведь в войне между Украиной и Россией первая проиграет. Поэтому он пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну. Меня это возмущает до глубины души.

Ради всех наших детей и внуков во всём мире мы должны избегать подобных идей. Это совершенно безответственно. Однако именно это на самом деле и происходит. Байдена едва ли можно назвать лидером: он не разговаривает с американцами, он разговаривает со спонсорами. Мы слышим обрывочные комментарии. А со стороны так называемых союзных лидеров мы слышим сплошную какофонию — и один безрассуднее другого.

Люди должны понимать: это крайне опасно. Был нанесён удар, по-видимому, Украиной, а с наведением на цель помогали, возможно, США, а, может, и Великобритания — мы не знаем, потому что они врут обо всём. Так вот, удар был по двум РЛС системы предупреждения о ракетном нападении, находящимся на территории России.

И мне пришли электронные письма от весьма обеспокоенных ведущих американских экспертов, не работающих в правительстве, вроде: «Боже мой, это было крайне безрассудно и опасно. Пожалуйста, донесите это до Белого дома, расскажите об этом всем знакомым», — что я и сделал.

Однако таково положение дел на данный момент: у нас крайне неэффективное руководство, очень нестабильная политика в стране, впереди весьма непредсказуемый период выборов, а также горячая война и множество людей, поступающих едва ли разумно.



Дата публикации 05 июня 2024 года.