На выборах Байдену припомнят Украину и Израиль

Внешняя политика США стала слабым звеном Байдена в глазах избирателей, пишет Politico. Неудачи его администрации в Газе и на Украине могут стоить ему президентского поста, не исключают эксперты.

Внешняя политика становится обузой для кампании Байдена, даже демократы бьют тревогу, пишет Politico. Две кровопролитные войны на Украине и в Газе усложнили работу президента и, как показывают опросы, способствовали шаткости его политической позиции внутри страны.

Рейтинг Байдена пострадал — и так и не оправился — после неудачного вывода американских войск из Афганистана летом 2021 года, когда 13 американских военнослужащих погибли от рук террориста-смертника. В последние месяцы на него влияла потеря Украиной позиций в медленной, жестокой войне на истощение, отчасти, по словам критиков, из-за шестимесячной задержки Вашингтона с утверждением последнего раунда оборонной помощи. А война в Газе, начавшаяся с теракта ХАМАС 7 октября 2023 года, похоже, не близка к разрешению, несмотря на усилия Байдена добиться прекращения огня.

Поддержка американской общественностью продолжения финансирования обороны Украины снизилась, что отчасти объясняет, почему республиканцам в Палате представителей потребовалось шесть месяцев, чтобы проголосовать по вопросу о выделении еще одного пакета помощи в размере $60 млрд. А продолжающаяся война Израиля в Газе нанесла ещё больший политический ущерб Байдену.

Опрос, проведенный New York Times и Siena College в прошлом месяце, показал, что половина зарегистрированных избирателей в шести штатах заявили, что доверяют Трампу больше, чем Байдену, в том, что касается урегулирования израильско-палестинского конфликта. Только 35% заявили, что больше доверяют Байдену.

«Если эти выборы вообще связаны с внешней политикой, Байден проиграет», — сказал Ян Бреммер, президент Eurasia Group, фирмы по оценке рисков в Нью-Йорке. «Его политика в отношении Китая в основном такая же, как и у Трампа, и сейчас идут две войны, ни одна из которых не идет хорошо».