WSJ: бормочет и полагается на записи — на закрытых встречах Байден демонстрирует признаки умственного упадка

Участники встреч с Джо Байденом жалуются на то, что он временами выступает далеко не лучшим образом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Они, в частности, указывают на то, что американский лидер говорит, полагаясь на свои записи, иногда начинает что-то бормотать, а иногда надолго закрывает глаза, так что присутствующие начинают задаваться вопросом, не отключился ли он.
За закрытыми дверями президент США Джо Байден демонстрирует признаки умственного упадка, пишет The Wall Street Journal. Участники встреч с американским лидером заявляют, что 81-летний президент временами плохо держится.
Так, по словам пяти осведомлённых источников, когда президент Байден встречался с лидерами конгресса в январе этого года, чтобы договориться о сделке по финансированию Украины, он говорил так тихо, что некоторые участники с трудом его слышали. Он читал по записям, чтобы сделать очевидные выводы, делал длительные паузы и иногда закрывал глаза так надолго, что некоторые в помещении задавались вопросом, не отключился ли он.
В феврале на встрече со спикером палаты представителей Майком Джонсоном Байден заявил, что недавнее изменение политики его администрации, которое поставило под угрозу некоторые крупные энергетические проекты, было всего лишь исследованием. Это вызвало у Джонсона обеспокоенность по поводу того, что глава государства забыл детали своей собственной политики.
В прошлом году, когда Байден вёл переговоры с конгрессменами-республиканцами о повышении потолка госдолга, его манера поведения и знание деталей, казалось, менялись ото дня ко дню. В некоторые дни он свободно и спонтанно общался с республиканцами, а в другие дни он что-то бормотал и, казалось, полагался на записи, пишет издание со ссылкой на тогдашнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти и ещё два осведомлённых источника.
81-летний Байден — самый старый президент в истории США. Его возраст и когнитивная пригодность стали основными проблемами для его предвыборной кампании в борьбе за переизбрание на второй срок. Однако Белый дом и ближайшие помощники Байдена уверяют, что он остаётся проницательным и энергичным лидером.
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